Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş çocuklarını reddetti: 'Bunlar çete olmuş'

Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:33

Güncelleme: 15.10.2024 - 09:33

Ünlü türkücü Turgut Karataş, kamuoyunda bilinen adıyla Ankaralı Turgut, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser teşhisi aldı. Hastalığı süresince 13 kilo veren ve maddi olarak zor günler geçiren sanatçı, tedavi sürecinde "akıllı ilaç" tedavisine başlayamadı.

Yaşadığı bu zor günlerde kızının evine taşınan Turgut'a dostları ve sevenleri destek oldu. Sanatçı için yardım kampanyaları düzenlendi ve ilaç tedavisi için yardım parası toplandı.

Ancak Ankaralı Turgut, toplanan yardımların kendisine ulaşmadığını öne sürdü. Çocuklarına sitem eden sanatçı, verdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"27 senedir benim paramla geçiniyorlar. Hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret, hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"