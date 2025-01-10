Ankaralı Turgut'un bilinmeyen çocuğu ortaya çıktı

Kamuoyunda 'Ankaralı Turgut' olarak bilinen ve 15 Aralık'ta akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Turgut Karataş'ın bilinmeyen bir çocuğu ortaya çıktı. Sanatçının kızı Eylem Boran, babasının geçmişte birlikte yaşadığı kadından çocuğu olduğunu açıkladı.

Ankaralı Turgut'un bilinmeyen çocuğu ortaya çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 14:21

Ankaralı Turgut, geçen ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiş, Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. 

Ölümün denönce sadece Eylem Boran ile görüşen sanatçı, diğer çocuklarıyla arasındaki bağı koparmıştı. 

Son olarak Ankaralı Turgut'un kızı Boran, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

'KARDEŞİM DE HAKKINI ALACAK'

'Söylemezsem Olmaz'a konuşan Eylem Boran, ünlü türkücünün birlikte yaşadığı kadından bir kız çocuğu daha olduğunu ve bu çocuğun da mirasçı olduğunu söyledi:

"Babamın annemden 5 çocuğu var, ancak dini nikahlı eşinden bir kız kardeşimiz daha olduğunu öğrendik. O kardeşimiz de 16 yaşında ve mirasçı. Babam, Çorumlu olan bu kadınla dini nikah kıymış ve ona Ankara’da bir ev tutmuştu. Kardeşim hiçbir zaman babama nankörlük yapmadı, o yüzden o da hakkını alacak."

ADI "ÖMÜR SU"

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Ankaralı Turgut'un 6'ncı çocuğunun adı Ömür Su. 16 yaşında olan Ömür Su, Çorum'da yaşıyor.


Etiketler: #Ankaralı Turgut #miras

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