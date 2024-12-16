Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı

Ankaralı Turgut, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünün ardından yıllar önce verdiği röportajda, açıkladığı vasiyeti ortaya çıktı.

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:56

Kamuoyunda 'Ankaralı Turgut' olarak bilinen ünlü şarkıcı Turgut Karataş (61), uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Dün sabaha karşı Etlik Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybeden Karataş'ın ölümünün ardından, yıllar önce verdiği bir röportajda dile getirdiği vasiyeti de gündeme geldi. 

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Ankaralı Turgut vasiyetini dile getirdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: 

"Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir."

Turgut Karataş, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurmuş ve burada kanser olduğunu öğrenmişti. Geçtiğimiz ay entübe edilen Karataş, tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Sanatçının cenazesi, 16 Aralık'ta Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedilecek.


Etiketler: #Ankaralı Turgut #vasiyet

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