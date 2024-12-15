Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.

Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2024 - 09:52

Ünlü sanatçı Turgut Karataş, bilinen adıyla Ankaralı Turgut, geçtiğimiz ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Karataş’ın akciğer kanseri olduğu ve hastalığın karaciğerine sıçradığı öğrenilmişti.

Bir süredir yoğun bakımda olan ünlü sanatçıdan kötü haber geldi.

Kanserle mücadelesini kaybeden Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.

Mamak Belediye Başkanı acı haberi şöyle duyurdu:

"Değerli Kardeşim Ankaranın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."


İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, ünlü şarkıcının cenazesinin yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.


Etiketler: #Ankaralı Turgut

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