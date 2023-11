Ankara'nın tarım ilçesinde hasat başladı: Demir deposu, bol miktarda C, E ve B vitamini içeriyor

Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:38

Güncelleme: 29.11.2023 - 12:38

Ankara’nın verimli toprakları ve ürün çeşitliliğiyle ünlü ilçesi Beypazarı’nda demir deposu ıspanağın hasadı başladı. Bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren ıspanak, aynı zamanda sağlık açısından önemli bir risk olan kan pıhtılaşmasını yavaşlatıyor. Kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruma sağlayan ıspanak, Beypazarı’nda yılın 8 ayı kesintisiz üretilebiliyor.

“TARLADA ŞU AN ISPANAĞIN KİLOSU 8 LİRA, MARKETTE FİYATLAR ORTALAMA 20 LİRA”

Ispanağın tarladan çıkış fiyatının kilo bazında 7-8 lira olduğunu, pazarlarda ise şu sıralarda 15-20 TL arasında satışa sunulduğunu belirten, 20 yılı aşkın bir süredir çiftçilik yapan Veysel Uysal, “Beypazarı’nın ıspanağı her zaman kalitelidir. Çünkü mevsimine göre tohum ekiyoruz. İlkbahar, sonbahar ve kış olmak üzere farklı çeşitlerde ıspanak ekiyoruz. Rekoltemiz bu sene düşük. Geçen sene olduğu gibi yüksek bir rekolte yok. Geçen sene bu zamanlar günde bin kasaya yakın ıspanak hasat ediyorduk. Bu sene günlük 150-200 kasa ıspanak hasat edebiliyoruz. Bunun sebebiyse bilinçsiz ekim. İnsanlar çok fazla ıspanak ekti. Bu yüzden ıspanakta sürüm az. Geçen sene ıspanak çok verimliydi ama az ekildi az hasat edildi ve çok para kazandırdı. Bu sene de herkes öyle olacağını düşündüğü için çok fazla ıspanak ekti. Bundan dolayı ıspanak bu sene para etmiyor. Tarlada şu an ıspanağın kilosu 8 lira. Markette fiyatlar ortalama 20 lira. Bu kadar fiyat farkının olmasının sebebi de ürünün çok el değiştirmesi. Ispanak bizden çıkıyor hale gidiyor, hal 2 lira koyarak pazarcıya veriyor, pazarcı aracıya veriyor. Ürün her el değiştirdiğinde 2 lira fiyat farkı oluyor. En sonunda 10 liradan fazla bir fark oluyor. Vatandaşlar gelip tarlamızdan alışveriş yapabilir ama kim ne kadar gelebilir, ne kadar alışveriş yapabilir. Vatandaş o kadar yol yapıp gelecek 5 kilo ıspanak için çok fazla yakıt tüketecek” ifadelerini kullandı.

“8 AY KESİNTİSİZ ISPANAK YAPARIZ”

Beypazarı’nın yüksek ve alçak noktaları olmak üzere yılın 8 ayı ıspanak üretimi yapabildiklerini söyleyen Uysal, “Biz ıspanağı ilkbaharda rakımı düşük yerlerde ekim yaparız. Temmuz ayından sonra rakımı yüksek olan yaylalara çıkarız. Ağustos’un 25’inde yeniden alçak noktalara iner hasadımızı yaparız. Biz Nisan ayının başından Aralık’ın 15’ine kadar ıspanak üretiriz. 8 ay kesintisiz ıspanak yaparız” açıklamalarında bulundu.