Anne karnında yedikleriniz yüz hatlarınızı belirliyor

Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:09

Güncelleme: 27.03.2024 - 11:09

Bilim insanları insanların yüz hatlarının annenin hamileyken yediği besinlerle yakın ilişkisi olduğunu duyurdu.

Nature Communications isimli dergide yayınlanan çalışmada, uluslararası araştırmacılar, "Anne diyetindeki protein seviyesinin modülasyonunun mTORC1 aktivitesini düzenlediğini ve bunun da embriyoların kraniyofasiyal şeklinde ince ama belirgin değişikliklere yol açtığını bulduk. Bu durum farklı yüz özelliklerinden oluşan bir 'spektruma' yol açıyor" duyurusunu yaptı.

Hamile farelere ve balıklara farklı diyetler verildi ve araştırmacılar bunun rahimlerindeki mTORC1 sinyalini değiştirdiğini ve yavrularına belirli yüz özellikleri verdiğini buldular. Bilim insanları protein ağırlıklı beslenen çocukların burunlarının ve çenelerinin daha geniş olduğunu tespit etti. Kafatası şeklinden burundaki kıkırdak miktarına kadar insanların görünüşlerindeki ince farklılıkların anne karnında beslenme tarafından tetiklenen genler tarafından yaratıldığı belirtilirken hamilelik sırasında ne kadar çok protein tüketilirse, 'mTORC1' olarak bilinen bu genlerin o kadar aktif hale geldiği de kayıtlara geçti.

Araştırmacılar bunun, burnun uzunluğunu ve burun deliklerinin genişliğini, yanakların şeklini ve çenenin belirginliğini değiştirerek bir bebeğin yüz görünümüne 'ince ayar' yapabileceğini söylüyor. Bir insan yüzünün temel görünümü ebeveynlerin genleri tarafından belirlenirken, kardeşlerin bile bazen çok farklı göründüğü ve 'tek yumurta' ikizlerinin bile asla tam olarak aynı olmadığına dikkat çekildi. Anneleri daha düşük proteinli gıdalarla beslemek daha ince yüzlere ve daha sivri yüz hatlarına yol açtı.

Araştırmacılar, bu olgunun bazı hayvanlara doğdukları ortama bağlı olarak bir avantaj sağlayabileceğini söyledi. Bazı balık türlerinde, anneleri düşük besinli bir diyet tüketiyorsa, bebeklerin daha uzun ve ince burunlu olma olasılığının daha yüksek olduğu belirtilirken bu da yavrulara, besin bulunabilirliğinin düşük olduğu bölgelerde yiyecek ararken avantaj sağlıyor.