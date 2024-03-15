Hamilelikte iyot eksikliğine dikkat: 'Kalıcı hasarlara neden olabilir’

Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:24

Güncelleme: 15.03.2024 - 09:24

Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, son yıllarda iyot eksikliğinin yaygınlığının giderek arttığı ve bu durum birçok sağlık sorununa yol açtığını belirterek, iyodun vücut için kritik öneme sahip olduğunu ve eksikliğinin tiroit bezinin düzgün çalışmasını engelleyerek bir dizi ciddi sağlık sorununa neden olabildiğini vurguladı.

“ZİHİNSEL GERİLİK GİBİ KALICI HASARLARA NEDEN OLABİLİR”

İyot eksikliğinin özellikle fetüste kalıcı hasara yol açabileceğine değinen Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “İyot eksikliği, özellikle hamile kadınlar, bebekler, çocuklar ve yaşlılar gibi hassas gruplar için önemli bir endişe kaynağıdır. Hamilelik sırasında iyot eksikliği, fetüsün beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir ve zihinsel gerilik gibi kalıcı hasarlara neden olabilir. Bu nedenle, hamilelik öncesinde ve sırasında iyot alımının yeterli düzeyde olması büyük önem taşır. Çocuklarda iyot eksikliği, büyüme geriliği, zihinsel gelişme geriliği ve hatta kretinizm gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Yetişkinlerde ise iyot eksikliği tiroit bezinin büyümesine (guatr) ve tiroit hormonlarının dengesiz üretimine bağlı olarak metabolizma problemlerine ve hatta guatr nodüllerine yol açabilir” dedi.

İYOT EKSİKLİĞİNDEN KURTULMANIN YOLLARI

Vücuda yapılabilecek iyot takviyelerinden bahseden Doç. Dr. Gökosmanoğlu, “İyot eksikliğinin önlenmesinin ve tedavisi mümkün. İyotlu tuz tüketimi gibi basit önlemlerle iyot eksikliği önlenebilir ve bu sayede tiroit sağlığı korunabilir. Ayrıca, beslenme düzenine iyot açısından zengin gıdaların eklenmesi de iyot alımını artırabilir. Özetle, iyot eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen ve özellikle hassas gruplar için büyük bir risk oluşturan bir durumdur. Bu nedenle, düzenli olarak iyot alımını kontrol etmek ve gerektiğinde iyot takviyeleri almak önemlidir” diye konuştu.