Anne olmak için gün sayıyordu: Ege Kökenli acı haberle yıkıldı

Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi yapımlarda rol alan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu.





Kökenli, geçtiğimiz günlerde anne olacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Instagram'dan peş peşe hamilelik pozları paylaşan Ege Kökenli bu kez acı haber verdi. Ünlü oyuncu gebeliğinin 22.haftasında bebeğini kaybetti.





"MİNİK KIZIMIZI KUCAĞIMIZA ALAMADIK"

Bir paylaşımla yaşadıklarını duyuran Kökenli şu ifadelere yer verdi:

Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik.

Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz.