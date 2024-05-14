Annesinden esinlendi, birinci oldu

Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:28

Güncelleme: 14.05.2024 - 09:28

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Pınar ve Kısık Ateş iş birliğiyle düzenlenen Yenilikçi Tatlılar Yarışması’nda yaratıcı tatlılar ortaya çıktı. 60 öğrencinin başvurduğu yarışmada 5 tatlı finale kaldı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfağında gerçekleşen yarışmanın birincisi; Chocoturta ile birinci sınıf öğrencisi Fatma Sena Yıldız, ikincisi Lezzet Patlaması ile Dila Nur Emre, üçüncüsü ise Çıtır Cheesecake ile Neslinaz Mazı oldu. Mansiyon Ödülü’nü ise Choco Karpatka ile Azra Gül ve Dark Berry ile Furkan Aydın aldı.

ANNE TURTASINDAN ESİNLENDİ

Annesinin turta tarifinden esinlendiğini söyleyen Fatma Sena Yıldız, “Turtanın iç dolgusunda, çikolata ve vişnenin uyumlu olacağını düşünerek Pınar Choco labne ve ekşi krema kullandım. Vişne sosu hazırladım. Labne ile turtanın daha sağlıklı olacağını düşündüm” dedi.

GELENEKSEL İLE LABNE BİRLEŞTİ

Yarışmanın dikkat çeken tatlılarından biri olan Lezzet Patlaması’nı hazırlayan Dila Nur Emre ise “Gaziantepliyim, bu nedenle iki geleneksel tatlı malzemesi kullandım. Dışında kadayıf bulunan tatlının içinde güllaç yaprakları kullandım. Choco labne ve krema ile akışkan bir dolgu yaptım. Topun altında ise ballı kremalı sos kullandım” diye konuştu.

Üçüncü tatlı olan Çıtır Cheesecake’i sunan Neslinaz Mazı ise “Tatlı hissinin kağıt helva gibi olmasını istedim. Bu nedenle baklava yufkası kullandım. Yufkaların arasındaki dolguyu Choco labne, krema ve antep fıstığı ile hazırladım. Tatlının üstüne ise böğürtlen sosu var” ifadelerini kullandı.