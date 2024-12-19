Annesini kaybeden Mahsun Kırmızıgül’den İzmir’de hüzünlü konser

Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:56

Güncelleme: 19.12.2024 - 09:56

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mahsun Kırmızıgül, kariyerinin en duygusal konserlerinden birini İzmir’de verdi. Geçtiğimiz günlerde annesi Faike Arık’ı kaybeden Kırmızıgül, sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.

Konser boyunca duygusal anlar yaşayan sanatçı, izleyicilere hitaben şunları söyledi:



"Bu gece sahnede olmak, hayatımın en zor anlarından biri. Benim için dünyanın en büyük insanı olan annemi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Ancak hayat her şeye rağmen devam ediyor. Bu gece, evine ekmek götüren emekçiler ve aylar öncesinden rezervasyon yapan siz değerli insanlar için buradayım. Annem bana her zaman insanlara ve emeğe saygılı olmamı öğretti. Bu akşam tüm şarkılarımı onun anısına söylüyorum."







Kırmızıgül, annesinin en sevdiği şarkı olan 'Kardeşlik Türküsü'nü seslendirdiği sırada duygusal anlar zirveye ulaştı. Hareketli şarkılarda ise mikrofonu vokalistlerine bırakan sanatçı, yaklaşık bir buçuk saat süren performansının ardından alkışlar eşliğinde sahneden indi.

Konseri sonlandırırken dinleyicilerine teşekkür eden Mahsun Kırmızıgül, “Bu geceyi elbet bir gün telafi ederiz. Anlayışınıza sığınıyorum. Hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.