Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü... Annesini son yolcuğuna uğurladı: Cenazede tanıdık isimler!

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Diyarbakır'da annesi Faike Arık'ın (99) cenazesine katıldı. Cenaze namazına CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü... Annesini son yolcuğuna uğurladı: Cenazede tanıdık isimler!
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DHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 14:03

Mahsun Kırmızıgül'ün dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi.

CHP'Lİ VEKİLLERDE DE CENAZEYE KATILDI

Burada öğle namazını takiben kılınan cenaze namazına CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile vatandaşlar katıldı.

Kırmızıgül gözyaşlarına hakim olamazken, çok sayıda sanatçı cenazeye çelenk gönderdi.

Arık'ın cenazesi, burada kılınan namazının ardından defnedilmek üzere Hani ilçesi kırsal Veziri Mahallesi'ne götürüldü. 


Etiketler: #Mahsun Kırmızıgül #Cenaze

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