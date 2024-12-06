Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü
Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir, 99 yaşında hayatını kaybetti.
2. Sayfa'nın haberine göre, Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bezencir (99) bu sabah hayatını kaybetti.
Alzheimer hastası olan Faike Bezencir, iki yıldır evinde tedavi görüyordu.
Mahsun Kırmızıgül'ün cumartesi akşamı gerçekleşecek konser programını iptal ettiği öğrenildi.
Kırmızıgül, 1998 yılında 'Yıkılmadım' şarkısına çektiği klipte annesi ile kamera karşısına geçmişti.
Etiketler: #Mahsun Kırmızıgül
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