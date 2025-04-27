Annesini kaybeden Tarkan sahnede gözyaşlarını tutamadı!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 10:32

Güncelleme: 27.04.2025 - 10:34

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu’nun ölüm haberinin ardından Tarkan, turnesini yarıda keserek İstanbul’a dönmüştü. Annesini gözyaşları içinde toprağa veren sanatçı, yas sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun."

ANNENİN EN SEVDİĞİ ŞARKIYI SESLENDİRİRKEN DUYGULANDI

Turnesine kaldığı yerden devam etmek zorunda kalan Tarkan, Avrupa turnesinin ilk sahnesinde yoğun duygular yaşadı. Özellikle annesinin en sevdiği şarkıyı seslendirmek istediği anda gözyaşlarına engel olamayan Megastar, sahnede duygusal bir an yaşadı.





Salonu dolduran izleyiciler, alkışlarıyla ve destek tezahüratlarıyla Tarkan’a moral verdi. Bu duygusal anlar, konserin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.