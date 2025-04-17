Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 13:26

Güncelleme: 17.04.2025 - 14:33

Ünlü sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Acı haber, Avrupa turnesi kapsamında Almanya’da bulunan Tarkan’a ulaştı. Megastar, haberi alır almaz İstanbul’a döndü.

Neşe Tevetoğlu için bugün Maltepe Cumhuriyet Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Tevetoğlu, Maltepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Camii ve çevresinde yoğun katılım nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.

Cenaze töreni öncesinde camiye sanat camiasından birçok isim çelenk gönderdi. Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı yakınları yalnız bırakmadı.

Bir süredir tedavi gören ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu’nun cenazesi Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi.

Diğer yandan Neşe Tevetoğlu’nun uzun yıllar Antalya Kemer'de yaşadığı öğrenildi.

Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NEŞE TEVETOĞLU KİMDİR?

Ünlü sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tevetoğlu, Antalya’da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Neşe Tevetoğlu, Türk pop müziğinin megastarı Tarkan’ın annesidir. Oğluna, sevdiği bir çizgi roman karakterinden esinlenerek "Tarkan" ismini verdi. Eşi Ali Tevetoğlu’nun vefatının ardından, 1997 yılında yüksek mimar Seyhun Kahraman ile Antalya’da bir yatta düzenlenen özel törenle ikinci evliliğini yaptı.