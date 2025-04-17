Tarkan'ın acı günü: Özgür Özel'den taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nu telefonla arayarak, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Tarkan'ın acı günü: Özgür Özel'den taziye telefonu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 19:49

Ünlü sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, Avrupa turnesi kapsamında Almanya’da bulunan Tarkan’a ulaştı.

Megastar, haberi alır almaz İstanbul’a döndü. Neşe Tevetoğlu için bugün Maltepe Cumhuriyet Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

ÖZEL'DEN TELEFON

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti. 


Etiketler: #Özgür Özel #Tarkan #Megastar

İlgili Haberler

Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Tarkan Tevetoğlu'nun anne acısı: Neşe Tevetoğlu yaşamını yitirdi

Tarkan Tevetoğlu'nun anne acısı: Neşe Tevetoğlu yaşamını yitirdi
Tarkan'dan 'Maltepe Mitingi' paylaşımı: 'Ülkem adına bana umut veriyor'

Tarkan'dan 'Maltepe Mitingi' paylaşımı: 'Ülkem adına bana umut veriyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler