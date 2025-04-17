Tarkan'ın acı günü: Özgür Özel'den taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nu telefonla arayarak, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Ünlü sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, Avrupa turnesi kapsamında Almanya’da bulunan Tarkan’a ulaştı.
Megastar, haberi alır almaz İstanbul’a döndü. Neşe Tevetoğlu için bugün Maltepe Cumhuriyet Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
ÖZEL'DEN TELEFON
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: #Özgür Özel #Tarkan #Megastar
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