Tarkan'ın acı günü: Özgür Özel'den taziye telefonu

Yayınlanma: 17.04.2025 - 19:49

Güncelleme: 17.04.2025 - 19:49

Ünlü sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, Avrupa turnesi kapsamında Almanya’da bulunan Tarkan’a ulaştı.

Megastar, haberi alır almaz İstanbul’a döndü. Neşe Tevetoğlu için bugün Maltepe Cumhuriyet Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

ÖZEL'DEN TELEFON

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.