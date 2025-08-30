Anta Toros'un yaşamı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Anta Toros'un yaşamını neden yitirdiği merak ediliyor. Peki, Anta Toros kimdir? Anta Toros neden öldü?

ANTA TOROS KİMDİR?

Anta Toros 12 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1965'te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldıktan sonra, 1971'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu 'nda profesyonel sanat hayatına başladı. Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda bulunan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.

Üç ay Vera Vlasova, bir yıl da Actors Btudya üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı.

ANTA TOROS EVLİ Mİ?

2010 yılında ölen, yine kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evlindi ve bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.

ANTA TOROS ÖLDÜ MÜ?

Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medyadan duyurdu.

ANTA TOROS FİLMLERİ...

Mezarcı - 2016

Senden Önce (Kısa Film) - 2014

Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar - 2012

Adını Feriha Koydum - 2011

Çocuklar Duymasın - 2011

Yasemince - 2010

Adanalı - 2009

Büyük Buluşma - 2007

Acı Hayat - 2005-2007

Dönme Dolap - 2005

Sen Ne Dilersen - 2005

Serseri - 2003

Estağfurullah Yokuşu - 2003

Para=Dolar - 2002

Aşk ve Gurur - 2002

Yarım Elma - 2002

Benim İçin Ağlama - 2001

Yeni Hayat - 2001

İstanbul'da Bir Malatyalı - 2000

Ah Geceler - 2000

Her şeye Karşıyız - 2000

Ana Kuzusu - 2000

Gittiğin O Gün - 2000

Sır - 1999

Köstebek - 1999

Nilgün (2) - 1999

Marziye - 1998

Sır - 1997

Sakin Kasabanın Kadını - 1997

Yalan - 1997

Kara Melek - 1997

Bay Kamber - 1994

Kızımı Arıyorum - 1993

Bayan Perşembe - 1993

Zirvedekiler - 1993

Mahallenin Muhtarları - 1992

Ölüme Kuşanmak (Angie Dickinson Seslendirmesi) - 1980