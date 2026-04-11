Antalya’da ezber bozan hasat: Yaz gelmeden tezgaha indi!

Türkiye'nin en büyük örtü altı yetiştiriciliği yapılan Antalya'nın Serik ilçesinde kış ortasında büyük emeklerle toprakla buluşturulan karpuzlar tezgahlara inmeye hazırlanıyor. Serik ilçesinin Sarıabalı Mahallesi'nde hummalı bir mesai yürüten üreticiler, bu yılki verim ve fiyatlardan oldukça umutlu. Sarıabalı Mahallesi'nde üretim yapan Esat Dolu, 28 Aralık'ta ektiği karpuzları ayın 15'i gibi hasat etmeyi planladıklarını belirtti. Mevsim şartlarının serada üretim yapanların lehine olduğunu vurgulayan Dolu, "Kışın yaza dönmesinden dolayı bu sene şansımız yüksek. Dışarıda üretim geç başlayacağı için seradaki ürün değerli olacak" dedi.

SERADA BÜYÜK ÖZENLE YETİŞTİRİLEN KARPUZLARDA HASAT HEYECANI

1.5 dönümlük seradan yaklaşık 8-9 ton ürün almayı hedeflediklerini belirten Dolu, "Aralık ayının 28'inde ektik. Şu an yavaş yavaş hasat zamanına başlayacağız. Karpuzları, ayın 15'i gibi kırmayı düşünüyoruz. Büyük umut var. Şimdi kışın yaza dönmesinden dolayı çok büyük umut var. Dışarılarda geç çıkacağı için camlarda (seralarda) şans var bu sene. Burada 8-9 ton gibi bir beklentimiz var, 1.5 dönüm serada. Günde üç sefer ektiğim mahsul için seraya girerim. Bir yerde solgun yer var mı, suyu ne zaman istiyor, ne zaman gübresi verilecek diye. Özellikle meyvenin tutum döneminde günlük gün aşırı 5 dakika suyunu veririz. Fazlasını vermeyiz. Hasat zamanı ise su miktarını arttırırız" diye konuştu.

SERİK'TE DENİZE YAKIN BÖLGELERDE KARPUZ HER MEVSİM YETİŞİYOR

Serik'in özellikle denize yakın bölgelerinde karpuzun her mevsim ekilebildiğine dikkat çeken Ziraat Mühendisi Umut Gündoğdu, "Bugün 28 Aralık ekimli karpuz seramızdayız. Burası 500 metrekare civarında bir sera. Beklediğimiz, istediğimiz durumda ve yaklaşık bir haftaya kırma (hasada) gelir. Serik'te özellikle deniz bölgelerinde, denize yakın bölgelerde karpuz her zaman, her daim ekilmekte. bu sene istediğimiz tonajlarda çoğu yerde değiliz. hava muhalefetleri nedeniyle çoğu bölgelerde atmalar meydana geldi karpuzlarda. Ama doğru zamanda doğru gübrelemeyle böyle güzel sonuçlarımız da var" ifadesini kullandı.

Serik ve Antalya'da karpuz üretimi Türkiye pazarında önemli yer tutuyor

Serik ve Antalya genelindeki üretim hacmi, bölgenin Türkiye pazarındaki önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Ziraat Mühendisi Gündoğdu, " Serik bölgesinde yaklaşık 6 bin dekarda ekim yapılıyor 40 bin ton civarında üretim oluyor. Antalya bölgesinde 400 bin tonlara çıkılıyor. Karpuz, diğer sebzelere göre üretimi daha kolay ve basit olduğu durumlar var. Yaklaşık 15 gübrelemede bir sonuca geliyoruz. Allah'ın izniyle bu serada bu duruma geldik. Bölgemizde genellikle Aralık 15 - Şubat 15 arası seralarda karpuz ekimi yapılmakta. Hasat zamanı yaklaşık 80-85 güne tekabül ediyor. Tabii bu konuda iklimi, hava şartları, yani toprak yapısı birbirini tutmadığı yerler oluyor ve seradan seraya fark gösterebiliyor" şeklinde konuştu.