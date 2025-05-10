Antalya falezleri nasıl oluştu? Antalya falezleri hangi ilçede? Antalya'da falezler kaç yıllık?

Yayınlanma: 10.05.2025 - 11:15

Güncelleme: 10.05.2025 - 11:16

Falez, dalga erozyonu ve yamaç erozyonu gibi süreçlere bağlı olarak ortaya çıkan bir yer şeklidir. Ülkemiz Akdeniz ve Karadeniz kıyıları falez bakımından zengindir. Özellikle Karadeniz kıyıları, Türkiye'de falez oranının en yoğun olduğu bölgedir.

ANTALYA FALEZLERİ NASIL OLUŞTU?

Kıyıya paralel uzanan dağların çökerek sular altında kalmasıyla Kaş ilçesi açıklarında Dalmaçya tipi kıyılar meydana geldi. Antalya'nın batı kıyılarında dağların kıyıdan itibaren hemen yükselmesi dalga aşındırmasının etkisini arttırarak falezlerin oluşmasına neden oldu.

Antalya Falezlerinin oluşumu, yaklaşık 200 milyon yıl önce deniz tabanında oluşan kireçtaşı tabakalarının 64 milyon yıl önce kara yüzeyine yükselmesiyle başladı. Kireçtaşı, deniz canlılarının kabuklarından birikerek tabakalar halinde oluştu.

ANTALYA FALEZLERİ'NİN BOYUTU

Antalya kıyı şeridi boyunca, Konyaaltı varyantından itibaren Lara plajının başladığı yere kadar olan kesimde falezler bulunur. Bu iki nokta arasında uzunluğu 17 km'yi bulan, yüksekliği ise 30 m civarında olan falezler travertenden oluşmuştur.

İNŞAAT TEHDİDİ

Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanı olan ve Doğal Sit Nitelikli Koruma Alanı kapsamındaki Antalya falezleri zaman zaman tahribat haberleri ile gündeme geliyor.

Antalya falezleri uzun süredir kıyı kullanımı ve turizm baskısıyla zarar görmekte. Geçmiş yıllarda, halkın denize erişimini kolaylaştırmak bahanesiyle birçok kaçak merdiven ve yapı inşa edildi. Bu müdahaleler doğal yapıya zarar verirken, zamanla ruhsatsız asansör projeleri de gündeme geldi. 2023 yılında kamuoyunun yoğun tepkisi sonucunda kaçak bir asansör yıkılmıştı. 2020 yılında koruma ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Antalya falezlerinin Konyaaltı yakasındaki kısmı 7 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile daraltılmış Konyaaltı Varyantı’nın bulunduğu bölge Nitelikli Koruma Altında Alan statüsü verilmişti. Kararın arkasında bir enerji firmasının düzenleyeceği etkinlik için atlayış platformu yapabilmesinin önünün açılması olduğu öne sürülmüştü. Diğer taraftan Koç grubuna bağlı Talya Otel’in falezlerde sürdürdüğü inşaat ile ilgili yasal süreç de devam ediyor.