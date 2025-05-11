Antalya Gastronomi Festivali lezzet şöleni yaşattı: Ünlü şefler Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Cumhuriyet’e konuştu

Yayınlanma: 11.05.2025 - 17:35

Güncelleme: 11.05.2025 - 17:36

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşama geçirilen 4. Uluslararası Gastronomi Festivali sona yaklaşıyor. Üç gün süren ve yerel ürünlerin dünyaca ünlü şeflerin kullanımına açıldığı, yerel esnafın ürünlerini yurttaşlara tanıttığı etkinlik, halkın ilgisini çekti.

Karaalioğlu Parkı, yemeklerle, şarkılarla ve eğlence dolu anlarla bayram havası yansıttı. Yurttaşların iştahını kabartan lezzetlerin yer aldığı tezgahlar, yoğun ilginin odağı oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de yurttaşlara eşlik ettiği festival, uluslararası ödüllü şeflerin yanı sıra ekranlarda görmeye alışık olduğumuz şeflere de ev sahipliği yaptı.

HEM EĞLENCELİ, HEM ÖĞRETİCİ

Uluslararası çapta ödüllü Alena Solodovichenko, Miguel Cano, Mostafa Seif, Michael van der Kroft, Alex Nietosvuori, Joe Barza, Mehmet Akdağ ve Gregory Marchand gibi isimlerin yer aldığı festivale, ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Türk şefler de katıldı.

Şef Somer Sivrioğlu, şef Mehmet Yalçınkaya ve şef Arda Türkmen’in de katıldığı etkinlikte Antalya’nın topraklarında yetişen yerel ürünlerin dünya mutfağına tanıtılması kapsamında panellerle, söyleşilerle fikir üreten şefler, atölyelerle iştah kabartan yemekler yaptı.

ŞEFLER BİRBİRLERİYLE YARIŞTI

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği programa özellikle gastronomi öğrencileri katıldı. Ünlü şeflerle tanışma fırsatı yakalayan öğrenciler, paneller ve atölyelerle bilgi edindi. Otellerde çalışan şefler, festival alanında bulunan çadırda düzenlenen yarışmada birbirleriyle yarıştı. Bilgilendirici etkinliklerin yanı sıra, yurttaşların ilgisini çeken yöresel lezzetlerin bulunduğu tezgahlar kuruldu.

Antalya’da işletmesi bulunan üreticiler tezgah açarak ürünlerini tanıtma ve satma fırsatı yakaladı. İlçe belediyeleri de bölgelerinde üretilen ürünleri satmak için tezgahlar arasında yerini aldı. Festival alanında bulunan katılımcılar, neredeyse her türlü yiyeceğe tezgahlar üzerinden erişebildi.

"EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 4. ŞEHİR"

Başkan Böcek, festivale ilişkin yaptığı konuşmada, “Çiftçimizin alın teriyle yetiştirdiği ürünleri dünya mutfağında başarılarını kanıtlamış, ödüllü şeflerle gastronomi dünyasına sunuyoruz. Şehrimizin sadece güneşi denizi ve mavisiyle değil, yerel mutfağının cazibesiyle de tercih edilir hale getiriyoruz. 700 bin yatak kapasitesi ve nitelikli otelleriyle, yüksek hizmet kalitesiyle, dünyada en çok ziyaret edilen 4. şehir konumundaki Antalya’nın gastronomik avantajlarını da kullanmalıyız” dedi.

"ANTALYA HEM BİZİM HEM DÜNYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Festivale ilişkin Cumhuriyet’e konuşan şef Mehmet Yalçınkaya, başkan Böcek’e teşekkür ederek “Her yıl ivme kazanarak devam eden bir festival. Antalya’nın gerçekten ihtiyaç duyduğu bir festival. Antalya, bir turizm şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda tarım şehri. İkisi bir araya geldiğinde bu Antalya’ya çok yakışıyor. Antalya, bizim için de dünya için de çok değerli. Dünyada yenilebilir gıdaların yüzde 75’i Akdeniz bölgesinde. Antalya da bu bölgenin içerisinde. Gastronomi dünyası olarak en çok sevdiğimiz festivaller, bölgeyi tanıtması, ülke ekonomisine katkısı bakımından bu gibi festivaller” dedi.

"GASTRONOMİ İLE TURİZM EL ELE GİTMELİ"

Şef Somer Sivrioğlu ise, “Bu festival bizim için çok önemli. Antalya zaten turizm olarak Türkiye’nin en büyük yükünü çeken illerin başında geliyor. Benim hep söylediğim bir şey var; Antalya gastronomisinin de turizm ile el ele gitmesi gerekiyor. Çünkü son araştırmalara göre insanların seyahatinin bir numaralı sebebinin yemek olduğu ortaya çıktı. Antalya’nın da hem ürün bazında, hem restoran bazında çok iyi temsilcileri var. Onların gelişmesi, ürünün gelişmesi ve pazarlanması açısından çok önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı