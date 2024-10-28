Antalya'da yazdan kalma günler
Termometrelerin 27,7 dereceyi gösterdiği Antalya’da yurttaşlar ve turistler sahillere akın etti; denize girip güneşli havanın tadını çıkardı. Sıcak hava dalgasının 5 gün daha devam etmesi bekleniyor.
Termometrelerin bugün 27,7 dereceyi gösterdiği Antalya'da turistler ve yurttaşlar denize girdi.
Meteoroloji verilerine göre Antalya, Türkiye genelinde 4 günde sıcaklık ölçümlerinin en yüksek kaydedildiği kentler arasında yer aldı. Geçen çarşamba 28,7 dereceyle en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü 4'üncü kent olan Antalya, perşembe 30 dereceyle ilk sırada, cuma 29,2, cumartesi 30,3 dereceyle 6'ncı, dün ise 30,2 dereceyle 2'nci sırada yer aldı. Kentte bugün öğle saatlerinde sıcaklık 27 dereceyi aştı.
Yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenler sahillerde vakit geçirdi, bazıları da yürüyüş yapıp bisiklet sürdü. Plajlarda güneşlenip, denize girenler eğlenceli vakit geçirdi. Antalya'da güneşli havanın 5 gün devam etmesi bekleniyor.
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