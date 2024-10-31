Apar topar yayından kaldırıldı: ‘Paramızı alamadık’ itirafı!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 20:38

Güncelleme: 31.10.2024 - 20:38

Show TV'nin projelerinden olan Dünya Güzellerim Tatilde, programda yaşanan sorunların ardından aniden yayından kaldırılmıştı.

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın 2017'de yer aldığı Dünya Güzellerim programının devamı olan Dünya Güzellerim Tatilde, onca bölüm çekilmesine rağmen 2. bölümünün ardından ekranlara veda etmişti.

Aylar sonra yeni bölümleri YouTube'da yayınlanmaya başlayan Dünya Güzellerim Tatilde setinde neler olduğu tam bir muamma olurken programın sunucusu Seray Sever'den açıklamalar geldi.

Aramızda Kalmasın'a konuk olan Seray Sever, programdan alacağı olduğunu belirtip setin çok karmaşık olduğunun altını çizdi.

Sever şunları söyledi:

'”40 günde 13 bölüm çekilecekti, çekilemedi. Son iki haftamızda zaten yönetmen yoktu. Karışık bir setti. Çok sıkıntılar yaşandı. İyi bir set değildi. Sette büyükbaşlar olduğundan kaprisler çok oldu. Zor bir setti.

Benim avukatımda olay. Ödeme filan alamadım. Telefonlara da çıkan olmadı. Bir avans yatırıldı gerisi gelmedi. Çok sağlam alacağım var. 2 milyondan fazla... Ben mağdur oldum. Kimse ödeme alamadı.”