Apolas Lermi’nin Giresun’daki konseri de iptal edildi

Giresun’un Güce ilçesinde "Ağaçbaşı Otçu Şenliği" kapsamında sahne alacak olan Karadenizli sanatçı Apolas Lermi’nin konseri valilik tarafından iptal edildi.

Apolas Lermi, konserinin yasaklandığını şu sözlerle duyurdu:

Yeni iptalin adresi Giresun, Güce ??

Artık komik geliyor.



17 Mart’ta (Yarın) yapılması planlanan

Ağaçbaşı Otçu Şenliği

konserimiz de,

valilik tarafından iptal edilmiştir.



Bu iptale karşı direnen

Güce Beledeyesi’ne ve emekçilerine çok teşekkür ederim. ??