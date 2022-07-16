Apolas Lermi’nin Giresun’daki konseri de iptal edildi

Sanatçı Apolas Lermi, Giresun'da yapılması planlanan konserinin valilik tarafından iptal edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 23:10
Apolas Lermi’nin Giresun’daki konseri de iptal edildi
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Giresun’un Güce ilçesinde "Ağaçbaşı Otçu Şenliği" kapsamında sahne alacak olan Karadenizli sanatçı Apolas Lermi’nin konseri valilik tarafından iptal edildi.

Apolas Lermi, konserinin yasaklandığını şu sözlerle duyurdu:

  • Yeni iptalin adresi Giresun Güce. Artık komik geliyor. 17 Temmuz ‘da (Yarın) yapılması planlanan Ağaçbaşı Otçu Şenliği konserimiz de, valilik tarafından iptal edilmiştir. Bu iptale karşı direnen Güce Belediyesi’ne ve emekçilerine çok teşekkür ederim.

Sanatçının, 31 Temmuz’da Sakarya Akyazı Acelle Yaylası’nda düzenlenmesi planlanan konseri de 'hakkında çıkan haberler' gerekçe gösterilerek  iptal edilmişti.


Apolas Lermi giresun Güce
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