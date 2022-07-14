Apolas Lermi'ye yine konser iptali: 'Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz'
Karadenizli sanatçı Apolas Lermi, Sakarya Akyazı'da yapılması planlanan konserinin iptal edildiğini duyurdu.
Sakarya'da Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen Acelle Yaylası 33. Kadırga Şenliği'nde sahne alacak sanatçılar arasında Apolas Lermi olarak bilinen Karadenizli sanatçı Abdurrahman Lermi de yer alıyordu.
Ancak sosyal medya hesabından açıklama yapan Lermi, konserinin yalan haberler gerekçe gösterilerek Belediye ve Dernek Yönetimi tarafından iptal edildiğini duyurdu.
Lermi'nin açıklaması şöyle:
"31 Temmuz’da Sakarya, Akyazı, Acelle Yaylası’ndaki sahnemiz hakkımızda çıkan yalan haberler gerekçe gösterilerek Belediye ve Dernek Yönetimi tarafından iptal edilmiştir. Konserlerimi iptal ederek Türkiye’nin bütün sorunlarını çözüyorsunuz. Tebrikler.
Tüm sahneleri yasaklayıp tüm televizyonları karartsanız da, bizi bu toprakların kültürel zenginliğinden koparamazsınız.
İstediğimiz dilde şarkılar söylemeye ve sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz.
Siz radyoyu kapattınız diye hiç bir şarkı yarım kalmaz. Yeni şarkılar yakında."
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