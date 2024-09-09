Apple iPhone 16 tanıtım lansmanı saat kaçta? Apple iPhone 16 tanıtım lansmanı nereden izlenir?
Apple iPhone 16 çıkış tarihi belli oldu. Iphone 16 ve diğer tüm ürünlere ilişkin yenilikleri ve fiyatları öğrenmek isteyenler İphone 16 tanıtım lansmanının nerede yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Apple iPhone 16 tanıtım lansmanı saat kaçta? Apple iPhone 16 tanıtım lansmanı nereden izlenir?
Apple, iphone ailesinin 16. üyesini canlı yayında yapacağı lansmanla tanıtacak. Peki, Apple iPhone 16 tanıtım lansmanı saat kaçta? Apple iPhone 16 tanıtım lansmanı nereden izlenir?
İPHONE 16 TANITIMI NE ZAMAN?
iPhone 16 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 16 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek. Apple Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve dördüncü nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.
İPHONE 16 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
iPhone 16 serisinin Türkiye satış programı henüz açıklanmadı. Ancak cihazların 23 Eylül itibariyle Apple Store mağazalarında yerini alması bekleniyor.
IPHONE 16 TÜRKİYE MUHTEMEL FİYATLARI
iPhone 16 (128 GB) 63.999 TL
iPhone 16 (256 GB) 68.499 TL
iPhone 16 (512 GB) 78.999 TL
iPhone 16 Plus (128 GB) 72.499 TL
iPhone 16 Plus (256 GB) 77.999 TL
iPhone 16 Plus (512 GB) 87.999 TL
iPhone 16 Pro (128 GB) 82.999 TL
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