Araban'da hasat için geri sayım başladı: 'Türkiye’ye yetecek kadar var!'

Gaziantep'in Araban ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar adeta çiftçilere can suyu oldu. İlçede kış ve bahar aylarında etkili olan yağmur ve kar yağışları, Avrupa Birliği (AB) tarafından tescilli olan Araban sarımsağında rekolte ve kalite artışı beklentisiyle çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kuraklık korkusunu ortadan kalktı, kalite ve yüksek rekolte beklentisi arttı

Kuraklık korkusunu ortadan kaldıran bereketli yağışlar, yaklaşık 50 bin dönüm alanda ekili sarımsak için yüksek verim umudu sağladı. Kendine özgü aroması, lezzeti ve diş büyüklüğüyle tanınan Araban sarımsak çeşidi, ilçede ve kentte "beyaz altın" olarak adlandırılıyor. Türkiye'nin sarımsak üretiminin yüzde 25'nin yapıldığı Araban ilçesinde yağışların istenilen düzeyde olması verim beklentisini önemli ölçüde artırdı. Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden biri olan ilçede, hasat öncesi tarlalarda gözle görülür bir gelişim yaşandığı ifade edildi. Çiftçiler, yağışların toprağın nem dengesini sağladığını ve sarımsakların daha sağlıklı büyümesine katkı sunduğunu belirtti. Sarımsak başlarının dolgunlaştığını dile getiren üreticiler, bu yıl rekoltenin geçen yıllara oranla daha yüksek olmasını bekliyor. Yeşil sarımsak hasadında sezonun başlamasına sayılı günler kala tarlalarda hareketlilik de artmaya başladı. Üreticiler bir yandan ürünlerini kontrol ederken, diğer yandan hasat hazırlıklarını sürdürüyor.

"BU SENE RAHMETİMİZ BOL OLDU"

Çiftçilerin yağışlar sonrası ilaçlama yaptığını ve üretimde kaliteyi arttırmaya çalıştığını söyleyen Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, "Bu sene rahmetimiz bol oldu. Çiftçilerimiz şu anda yoğun yağışlardan dolayı pas tutmaması için yağmur-çamur demeden ilaçlama yapıyor ve hiç boş durmuyor. Her saati güzel değerlendirerek üretimde kaliteyi arttırmaya çalışıyor. Araban sarımsağı bu sene daha kaliteli çıkacak. Çünkü yağışlar bol oldu. Çiftçimiz biraz daha umutlandı. Kuraklıktan dolayı çiftçilerimiz karamsardı fakat yağan yağmur dolayısıyla sarımsakların yeşermesi güzel, gidişat tüm yönüyle güzel ilerliyor" dedi.

"REKOLTEMİZ YÜKSEK OLACAK"

30 bin dönüm arazi üzerine ekili sarımsak bulunduğunu ve rekoltenin beklenenin üstünde olacağını söyleyen Altun, "Hasadımız yaklaştı. 1 ay sonra yeşil sarımsak hasadı yapacağız. Mayısın 15'inde de normal sofralık sarımsak hasadına başlayacağız. Dolayısıyla hem sevinçliyiz hem de mutluyuz. Bu sene hasadın bol olmasını bekliyoruz ve her yere sarımsak göndereceğiz. Bu sene 30 bin dönüm arazi üzerine ekili sarımsağımız var. Rekoltemiz yüksek olacak" dedi.

Yetkililerden ithal sarımsağın getirilmemesini isteyen Altun, Araban'da Türkiye'ye yetecek kadar sarımsağın olduğunu ifade ederek, "Yetkililerden tek istediğimiz, hasat yaptığımız dönemde ithal mal getirmesinler. İthal mal geldiği zaman çiftçiler ekemeyecek duruma geliyor. İthal sarımsak gelmezse üretici ürününü hakkı olan fiyata satar. Tüketici de uygun fiyattan alabilir. Biz yurt dışına ihracata başlayacağız. Ama bilin ki bizim ürünümüz Türkiye'mize yeter. Biz, insanlarımız her ürünü sofrasında bol bol yesin istiyoruz" diye konuştu.

"BU SENE YÜKSEK VERİM BEKLİYORUZ"

Yoğun geçen yağışların ardından ilaçlama işlemine başladıklarını ve bu sene yüksek verim beklediklerini belirten çiftçi Şemsettin Girişmez ise "Yağışlar bu sene çok güzel geçti. Biz de ardından harekete geçerek ektiğimiz ürünleri ilaçlamaya başladık. Yağmur yağmadan önce gübre ve ilaç kullanmıştık. O aradaki farkı kapatmak için tekrar ilaçladık. Ürünlerin hepsi birbirinden güzel. Rekolteyi yüksek bekliyoruz" diye konuştu.