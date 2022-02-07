Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı
Covid-19'a yakalanan ünlüler arasına ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de katıldı. İynemli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun rahatsızlığı hafif atlattığı öğrenildi. Ünlü oyuncu şu sıralar Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak olan Mustafa Kemal Atatürk filmi için hazırlık yapıyor.
Omicron varyantının da etkisiyle, Türkiye'de ve dünyada koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Bu süreçte aralarında oyuncu ve şarkıcıların da dahil olduğu pek çok isimden 'Covid-19 pozitif' haberleri geliyor.
Son olarak, 'Çukur' dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle gündeme gelmesinin ardından Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak Mustafa Kemal Atatürk filmi için hazırlık yapan oyuncu Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı.
KARANTİNAYA GİRDİ
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, test sonucu pozitif çıkan İynemli, Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdi. Oyuncunun rahatsızlığı hafif atlattığı öğrenildi.
Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak çekilecek olan ve şu sıralarda oyuncu kadrosu için çalışmaların yapıldığı Atatürk filminin çekimlerine önümüzdeki Temmuz ayında başlanması planlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in yer aldığı film, Disney'in dijital yayın platformu Disney Plus'ta yayınlanacak.
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