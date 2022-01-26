Oyuncu Pelin Akil'den kötü haber: 'Umarım kızlarıma bir şey olmaz'
Meslektaşı Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı. Instagram'dan yaptığı paylaşımla kötü haberi duyuran Akil, "Umarım kızlarıma bir şey olmaz" temennisinde bulundu.
Oyuncu Anıl Altan ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu Pelin Akil, önceki gün sosyal medyadaki bir akıma uyarak mayo ile karın içine atlamıştı. O anları "Ya akım ya zatürre" notuyla paylaşan oyuncu, bugün Instagram hesabı üzerinden kötü haberi verdi.
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Dün rahatsızlanan oyuncu "Challenge or zatürre yarışmasında zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit" dedi.
Durumu ağırlaşınca hastaneye giderek test yaptıran Akil, koronavirüse yakalandığını duyurdu. İkiz kızları bulunan oyuncu yeni bir paylaşım yaparak "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.
KARIN İÇİNE ATLAMIŞTI
Ünlü oyuncu Pelin Akil, önceki gün mayosunu giyerek bahçeye çıkmış ve soğuk havaya rağmen önce kendisini karın içine bırakmış sonra da dans etmişti.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Kamu işçisine ilave zam yolda
- Sofralardan uzak kalan hamsi, bu sefer de kara takıldı
- Kar yağışı Van Gölü için umut oldu
- Takım sevdası canlı yayında boşanma noktasına getirdi
- Milli basketbolcudan kötü haber
- Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan maaş zammı açıklaması
- AYM'den İBB soruşturmasını bitirecek karar
- Toprak Razgatlıoğlu'nun kullanacağı numara belli oldu
- Ezgi Mola, reklam partnerinden şikayetçi oldu
- Hadımköy'de kar esareti sürüyor