Oyuncu Pelin Akil'den kötü haber: 'Umarım kızlarıma bir şey olmaz'

26 Ocak 2022 Çarşamba, 13:40

Oyuncu Anıl Altan ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu Pelin Akil, önceki gün sosyal medyadaki bir akıma uyarak mayo ile karın içine atlamıştı. O anları "Ya akım ya zatürre" notuyla paylaşan oyuncu, bugün Instagram hesabı üzerinden kötü haberi verdi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Dün rahatsızlanan oyuncu "Challenge or zatürre yarışmasında zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit" dedi.

Durumu ağırlaşınca hastaneye giderek test yaptıran Akil, koronavirüse yakalandığını duyurdu. İkiz kızları bulunan oyuncu yeni bir paylaşım yaparak "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

KARIN İÇİNE ATLAMIŞTI

Ünlü oyuncu Pelin Akil, önceki gün mayosunu giyerek bahçeye çıkmış ve soğuk havaya rağmen önce kendisini karın içine bırakmış sonra da dans etmişti.