Aras Bulut İynemli ve Devrim Özkan'lı Deha temmuzda sete çıkacak
Aras Bulut İynemli ile Devrim Özkan’ın başrolünü oynayacağı Ay Yapım’ın merakla beklenen dizisi Deha’nın hazırlıkları hızlandı.
Şubat başında çekimleri ertlenenen Deha dizisinin oyuncu görüşmeleri yeniden başladı. Damla Serim’in yazdığı dizide matematik dehası Devran’a hayat verecek Aras Bulut İynemli‘ye Devrim Özkan, Taner Ölmez, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Çağan Efe Ak, ve Eylül Ersöz eşlik edecek.
Show TV‘de eylül sezonunda seyirciyle buluşacak olan dizide Devran’ın babası İskender, üvey annesi Aysel’e hayat verecek oyuncular için görüşmeler devam ediyor. Dizinin “Babana bile güvenme sloganıyla” çekilecek bölümü seyirciyi sarsacak oldukça duygusal sahneler içeriyor.
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