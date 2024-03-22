Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme: Hapis cezası aldı

Yayınlanma: 22.03.2024 - 20:10

Güncelleme: 22.03.2024 - 20:12

Geçen yılın son zamanlarında Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli hakkında iddialar ortaya atılmıştı. Kardeşi gibi oyuncu olan Orçun İynemli'nin hakkında, eşi Eda İynemli tarafından kendisine şiddet gösterdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

İynemli, eşi Orçun İynemli'nin evde uyuşturucu madde imal edip kullandığını ve hatta sattığını da öne sürmüştü. Eve giden polis ekipleri, evde imal edilen uyuşturucu maddeleri ele geçirmişti.

Orçun İynemli ifadesinde "Satmak için değil kullanmak için yetiştirdim" derken bağımlı olduğunu ve tedavi görmek istediğini belirtmişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

Tutukluluk istemiyle mahkemeye sevk edilen Orçun İynemli'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilirken oyuncu hakkında yurtdışı yasağı konuldu.

CEZASI BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli'nin ihbarı üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. Ünlü oyuncunun cezası da belli oldu.

İstanbul asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan ünlü oyuncu Orçun İynemli, basit yaralama suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.