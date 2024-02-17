Aras Bulut İynemli'nin oyuncu ağabeyi Orçun İynemli'nin eşinden şoke eden sözler: 'Konuşursam İynemli ailesi toplum içine çıkamaz!'

Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:32

Güncelleme: 17.02.2024 - 15:35

Geçen yılın son zamanlarında Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli hakkında iddialar ortaya atılmıştı.

Kardeşi gibi oyuncu olan Orçun İynemli'nin hakkında, eşi Eda İynemli tarafından kendisine şiddet gösterdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Tek suçlama şiddet değildi. Eda İynemli, eşi Orçun İynemli'nin evde uyuşturucu madde imal edip kullandığını ve hatta sattığını da öne sürmüştü. Eve giden polis ekipleri, evde imal edilen uyuşturucu maddeleri ele geçirmişti.

Orçun İynemli ifadesinde "Satmak için değil kullanmak için yetiştirdim" derken bağımlı olduğunu ve tedavi görmek istediğini belirtmişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

Tutukluluk istemiyle mahkemeye sevk edilen Orçun İynemli'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilirken oyuncu hakkında yurt dışı yasağı konuldu.

Eş Eda İynemli, daha sonrasında giderek şikayetini geri çekti ve "Beni darbettiği için sinirliydim. O yüzden 'Uyuşturucu satıyor' dedim" açıklamasında bulunmuştu.

EDA İYNEMLİ'DEN YENİ İDDİALAR: 'TOPLUM İÇİNE ÇIKAMAZLAR'

Son olarak Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre Eda İynemli'den, İynemli ailesi hakkında şoke eden iddialar geldi.

"Şiddet gördüğümü tüm ailesi biliyordu. Daha fazla konuşursam İynemli ailesi toplum içine çıkamaz" diyen Eda İynemli'nin iddiaları şu yönde:

"Ablası olanlara şahittir. Orçun beni tokatladığında yere düştüm, ablası fenalaşmış bunu görünce. Orçun beni yerde tekmelemeye başladı. Acımasızca vuruyordu. Onun bu darbeleri sebebiyle kulak zarım delindi. 1,5 ay duyu kaybı yaşadım. Orçun’un tüm ailesi onun şiddetine göz yumdu. Hepsi sessiz kaldı. Duygularımı kullandı, tedavi olacağına inandım. Darp şikayetimi geri çektim ama sonra yine değişti. Hukuk mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Hatta daha fazla konuşursam ailece toplum içine çıkamazlar."