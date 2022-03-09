Araştırma: 'Ahtapotlar, dinozorlardan önce yaşamış olabilir'
Bilim insanları, ahtapotların dinozorlardan önce yaşamış olabileceğini ileri sürdü. Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden Zoolog Mike Vecchione, "Bu, çok heyecan verici bir keşif. Ahtapot türünün bilinenden daha eski gittiğine işaret ediyor" diye konuştu.
Araştırmacılar, ABD'nin Montana eyaletinde yaklaşık 330 milyon yıl öncesine ait bir kafadanbacaklı fosilini gün yüzüne çıkardı. Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.
Halihazırda ahtapotların 8 uzuvlu olduğu bilinirken 12 santimetre uzunluğundaki fosilde 10 uzuv olduğu tespit edildi.
Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; kafadanbacaklı fosilinde, ahtapot türünde olduğu gibi yırtıcılardan kaçmaya yarayan "mürekkep kesesine benzer bazı kanıtlar" olduğu belirtiliyor.
Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesinden zoolog Mike Vecchione, "Bu, çok heyecan verici bir keşif. (Ahtapot) Türünün bilinenden daha eski gittiğine işaret ediyor" dedi.
'VAMPİR MÜREKKEPLERİNİN ATASI' OLABİLİR
Bilim insanları, gün yüzüne çıkarılan kafadanbacaklı fosiline ABD Başkanı Joe Biden'a atfen "Syllipsimopodi Bideni" ismini verdi.
"Syllipsimopodi Bideni"nin ahtapotların yanı sıra vampir mürekkeplerinin ataları olabileceği de kaydediliyor. Önceki araştırmalara göre, en eski kafadanbacaklı fosili 240 milyon yıl eskiye gidiyordu.
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