Bilimsel araştırma: O son kadehi içmemenin beyin sağlığına etkisi ortaya çıktı
Yeni bir araştırmaya göre, gecenin son kadehinden vazgeçmek beyin sağlığını önemli ölçüde iyileştirebilir.
36 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, alkolün olumsuz etkilerinin her kadehte daha da güçlendiğini gösteriyor.
Wisconsin Üniversitesi profesörü ve çalışmanın başyazarı Dr. Remi Daviet şunları söyledi:
"İçkinin beyin üzerindeki etkisinin üstel olduğuna dair bazı kanıtlar var.
Bu nedenle, günde fazladan bir içkinin o günkü önceki kadehlerden daha fazla etkisi olabilir. Bu da gecenin son içkisinden vazgeçmenin beyin yaşlanması açısından büyük bir etkisi olabileceği anlamına geliyor."
Önceki araştırmalar, ağır içicilerin beyin yapısı ve boyutunda bilişsel bozukluklarla ilişkili değişiklikler olduğunu göstermişti.
"BEYNE ZARAR VERME RİSKİ OLUŞTURUYOR"
Ancak yeni çalışma, haftada birkaç bira veya bir kadeh şarap gibi mütevazı düzeylerde içki içmenin bile beyne zarar verme riski oluşturabileceğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre, bu ilişki daha yüksek seviyelerde güçlendi.
Ağır içiciliğin gri ve beyaz cevherdeki büyük azalmalar da dahil olmak üzere beyin yapısında değişikliklere neden olduğuna dair güçlü kanıtlar olsa da, önceki çalışmalar orta düzeyde alkol tüketiminin etkisi olmayabileceğini ve hatta hafif içiciliğin yaşlı yetişkinlerde beyne fayda sağlayabileceğini öne sürmüştü.
Wisconsin araştırması, Birleşik Krallık Biobank'ten (bir genetik ve tıbbi bilgi veritabanı) 36 bin Britanyalı yetişkinin verilerini kullandı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Pennsylvania Üniversitesi'nde nörobilim alanında doktor öğretim üyesi ve araştırmanın ortak yazarı Doktor Gideon Nave şunları söyledi:
"Bu kadar geniş bir örneklem büyüklüğüne sahip olmamız, günde yarım bira ve bir bira arasında bile ince örüntüler bulmamızı sağlıyor."
Örneğin, 50 yaşındakilerde, bireyler arasında ortalama alkol tüketimi günde bir alkol biriminden (yaklaşık 200 ml. bira) iki birime (350 ml. bira veya bir kadeh şarap) çıktıkça, beyinde iki yıl yaşlanmaya eşdeğer değişiklikler meydana geliyor.
"BEYNİ ÜÇ BUÇUK YIL YAŞLANDIRMAK GİBİYDİ"
Dr. Nave şunları söyledi:
"Daha az içmekten en çok fayda sağlayabilecek kişiler, halihazırda en çok içen kişilerdir."
Dahası, iki birim alkollü içkiden üç birim alkollü içkiye geçmek beyni üç buçuk yıl yaşlandırmak gibiydi.
Penn Bağımlılık Çalışmaları Merkezi'ni yöneten Profesör Henry Kranzler şunları söyledi:
"Bu bulgular, güvenli içme sınırlarına ilişkin bilimsel yönergeler ve hükümet yönergeleriyle çelişiyor."
Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), düzenli olarak haftada 14 birimden fazla içilmesini önermiyor ama tamamen güvenli bir içme seviyesi olmadığına dair de uyarıyor.
Çalışma hakemli bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlandı.
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