Araştırma: Alzheimer'ın ilacı aşk

Günümüzün en tehlikeli hastalıklarından biri olarak öne çıkan Alzheimer'in ilacı için bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son bir araştırmada aşk hormonunun Alzheimer'e ilaç olabileceği ortaya kondu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:43
Araştırma: Alzheimer'ın ilacı aşk
Abone Ol google-news

Bilim insanları, duygusal bağların güçlendirilmesi ve psikolojik refahın artırılmasındaki rolü nedeniyle "aşk hormonu" olarak adlandırılan oksitosine uzun zamandır hayranlık duyuyor. Alzheimer'e şifa olabilecek olan bu hormon bilim camiasını merakla çalışmalara itiyor.

Göz Atın
Lise öğrencisi, Alzheimer hastalığının teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi

Lise öğrencisi, Alzheimer hastalığının teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
Harvard Üniversitesi açıkladı: 'Türk Mutfağı'nın vazgeçilmezi ölüm riskini azaltıyor

Harvard Üniversitesi açıkladı: 'Türk Mutfağı'nın vazgeçilmezi ölüm riskini azaltıyor

"OKSİTOSİN" YANİ AŞK HORMONU

Oksitosin, hipotalamus tarafından üretilip hipofiz bezine gelen ve hipofiz bezinin arka bölümünden bazı uyarılar sonucu salgılanan protein yapıda bir hormondur. Beyinde kimyasal bir haberci görevi üstlenen oksitosin insan davranışlarının birçoğunda önemli bir role sahiptir. Oksitosin hormonunun hem fizyolojik hem de psikolojik etkileri bulunmaktadır. Bu hormonun üreme sistemi üzerinde, doğum ve doğum sonrası dönemde fizyolojik etkileri;  annelik içgüdüsü, bağlanma ve cinsellik konuları üzerinde ise psikolojik etkileri görülülür. 

ALZHEIMER'İ ÖNLEYEBİLECEK ŞEY: AŞK

Sosyal işlevlerinin ötesinde, oksitosinin artık öğrenme ve hafıza gibi bilişsel süreçler üzerindeki önemli etkisi de kabul ediliyor. Yapılan araştırmalar sonucunda bilim insanları, oksitosinin hafızayı güçlendirmeye yardımcı olabileceğini ve Alzheimer gibi hafıza kaybı ile ilişkili hastalıkların tedavisinde potansiyel bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Tokyo Bilim Üniversitesi'nden araştırmacılar, dönüm noktası niteliğindeki bir çalışmada, oksitosinin hayvanlarda hafızayı nasıl etkilediğine dair yeni bilgiler ortaya çıkardı. Bu keşif, bunama gibi insan bilişsel bozukluklarının tedavisinde derin etkilere sahip olabilir. Bilim insanları oksitosin tarafından aktive edilen nöral yolları ve sinyal mekanizmalarını araştırmaya başladılar. Bu araştırmalar, hormonun beyin üzerindeki etkilerinin ve iyileştirici potansiyelinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.


alzheimer haberleri Aşk haberleri oksitosin haberleri bilim çalışmaları haberleri bilim insanları haberleri

İlgili Haberler

Araştırmacıların çölde 'gizemli' keşfi: 'İnsanların nereden geldiğini ortaya çıkardı...'

Araştırmacıların çölde 'gizemli' keşfi: 'İnsanların nereden geldiğini ortaya çıkardı...'
Araştırma: Yıldırım düştüğünde ıslak cilt hayat kurtarabilir

Araştırma: Yıldırım düştüğünde ıslak cilt hayat kurtarabilir
Araştırma ortaya çıkardı: Ofis hayatı ölüm riskini arttırıyor!

Araştırma ortaya çıkardı: Ofis hayatı ölüm riskini arttırıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray - Sparta Prag maçı biletleri tükendi!

Galatasaray - Sparta Prag maçı biletleri tükendi!
Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!

Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!
Best Model Türkiye'nin kurucusu Erkan Özerman hayatını kaybetti

Best Model Türkiye'nin kurucusu Erkan Özerman hayatını kaybetti
Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?

Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?
Sinir küpü 4 burç: Bu burçlar öfkesine sahip çıkamıyor

Sinir küpü 4 burç: Bu burçlar öfkesine sahip çıkamıyor
İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…

İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…
Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!

Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?