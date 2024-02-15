Araştırma: Alzheimer'ın ilacı aşk

Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:43

Güncelleme: 15.02.2024 - 12:43

Bilim insanları, duygusal bağların güçlendirilmesi ve psikolojik refahın artırılmasındaki rolü nedeniyle "aşk hormonu" olarak adlandırılan oksitosine uzun zamandır hayranlık duyuyor. Alzheimer'e şifa olabilecek olan bu hormon bilim camiasını merakla çalışmalara itiyor.

"OKSİTOSİN" YANİ AŞK HORMONU

Oksitosin, hipotalamus tarafından üretilip hipofiz bezine gelen ve hipofiz bezinin arka bölümünden bazı uyarılar sonucu salgılanan protein yapıda bir hormondur. Beyinde kimyasal bir haberci görevi üstlenen oksitosin insan davranışlarının birçoğunda önemli bir role sahiptir. Oksitosin hormonunun hem fizyolojik hem de psikolojik etkileri bulunmaktadır. Bu hormonun üreme sistemi üzerinde, doğum ve doğum sonrası dönemde fizyolojik etkileri; annelik içgüdüsü, bağlanma ve cinsellik konuları üzerinde ise psikolojik etkileri görülülür.

ALZHEIMER'İ ÖNLEYEBİLECEK ŞEY: AŞK

Sosyal işlevlerinin ötesinde, oksitosinin artık öğrenme ve hafıza gibi bilişsel süreçler üzerindeki önemli etkisi de kabul ediliyor. Yapılan araştırmalar sonucunda bilim insanları, oksitosinin hafızayı güçlendirmeye yardımcı olabileceğini ve Alzheimer gibi hafıza kaybı ile ilişkili hastalıkların tedavisinde potansiyel bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Tokyo Bilim Üniversitesi'nden araştırmacılar, dönüm noktası niteliğindeki bir çalışmada, oksitosinin hayvanlarda hafızayı nasıl etkilediğine dair yeni bilgiler ortaya çıkardı. Bu keşif, bunama gibi insan bilişsel bozukluklarının tedavisinde derin etkilere sahip olabilir. Bilim insanları oksitosin tarafından aktive edilen nöral yolları ve sinyal mekanizmalarını araştırmaya başladılar. Bu araştırmalar, hormonun beyin üzerindeki etkilerinin ve iyileştirici potansiyelinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.