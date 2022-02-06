Araştırma: Bilim insanları bazı erkeklerin neden 'seks bağımlısı' olduğunu tespit etti
Yeni bir araştırmada, seks bağımlısı erkeklerde gayri resmi olarak "aşk hormonu" diye bilinen oksitosin seviyelerinin daha yüksek olabileceği öne sürüldü.
Endokrin Derneği'nin Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism adlı bilimsel dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, oksitosinin hedeflenmesi, araştırmacıların hiperseksüel bozukluk diye de bilinen seks bağımlılığına karşı gelecekte tedavi geliştirmesini sağlayabilir.
Araştırmacılar çalışma kapsamında seks bağımlısı 64 erkeğin ve bağımlı olmayan 38 erkeğin kan örneklerini analiz etti.
Hiperseksüel erkeklerin kanlarındaki oksitosin seviyesinin sağlıklı erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu gözlemlendi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), internet sitesinde, seks bağımlılığını 'kontrol çıktığı' hissedilen tüm cinsel faaliyetler diye tanımlıyor.
NHS, "Bu bir partnerle cinsel ilişki olabileceği gibi pornografi, mastürbasyon, hayat kadınlarını ziyaret etme veya sohbet hatlarını kullanma gibi faaliyetler anlamına da gelebilir" diye ekliyor.
Bu davranışlar çoğu kişi açısından ciddi sorunlara neden olmaz. Ancak bazı kimseler ilişkilerinde, mali durumlarında ve profesyonel yaşamlarında neden olabileceği zorluklara rağmen bu dürtü ve eylemleri kontrol edemiyor.
'YAŞAM KALİTESİNE VE ETRAFINDAKİLERE OLUMSUZ ETKİ YAPABİLİR'
NHS, bazı kişilerin 'olumsuz duygu ve zor tecrübelerin yarattığı hisleri azaltmak için' cinselliğe ve cinsel faaliyete bağımlı olabileceğini de belirtiyor.
Bu, kişinin yaşam kalitesine ve etrafındakilere olumsuz etki yapabilir.
Oksitosin artan sosyal etkileşim, refah ve anti-stres seviyeleriyle en sık ilişkilendirilen hormon.
Bu hormon doğum, emzirme ve cinsel aktivite gibi örneklerde duyusal sinirlerin aktivasyonuna yanıt olarak salgılanıyor.
Şimdi yeni araştırmada bilişsel davranışçı terapinin (BDT), oksitosin seviyelerinin ve böylece hiperseksüel bozukluk bulgularının azaltılmasını sağlayabileceği öne sürülüyor. Çalışma kapsamındaki seks bağımlısı 30 erkeğin BDT sonrası oksitosin hormonunda düşüş olduğu belirtiliyor.
'OKSİTOSİN SEKS BAĞIMLILIĞINDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR'
Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İsveç'teki Umea Üniversitesi'nden Andreas Chatzittofis, şöyle söyledi:
"Kompulsif cinsel davranış bozukluğu (CSBD) olan erkeklerde oksitosin seviyesinin sağlıklı erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu keşfettik. Bilişsel davranışçı terapi hem hiperseksüel davranışta hem de oksitosin seviyelerinde azalmaya yol açtı."
Chatzittofis şöyle devam etti:
"Oksitosin, seks bağımlılığında önemli rol oynuyor. Gelecekteki farmakolojik tedaviler için ilaçların muhtemel hedefi olabilir."
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