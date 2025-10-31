Araştırma: Bilim insanları köpeklerin konuşup konuşamayacağını araştırdı

Macaristan’daki Eötvös Loránd Üniversitesi’ne bağlı BARKS Laboratuvarı’ndan etolog Tamás Faragó ve ekibi, neredeyse bir yıl boyunca köpeklerin iletişim becerilerini inceleyerek, insanlarınkine benzer bir konuşma yetisi geliştirip geliştiremeyeceklerini araştırdı. Köpeklerin sesli iletişim repertuvarını analiz eden bilim insanları, bu hayvanların insanlarla benzersiz bir iletişim biçimi geliştirdiğini, ancak konuşmanın biyolojik olarak mümkün olmadığını ortaya koydu.

“KÖPEKLERİN DOĞAL ORTAMI İNSAN DÜNYASIDIR”

Faragó, yaptığı açıklamada, “Köpekler uzun yıllar boyunca etoloji alanında ‘yapay tür’ olarak görüldü. İnsan eliyle evcilleştirildikleri için doğal davranışlarını gözlemlemek zor kabul edildi. Ancak aslında onların doğal ortamı insan dünyasıdır” dedi.

Araştırma ekibi, bu bakış açısıyla köpeklerin “insanla birlikte yaşama davranışını” bir tür evrimsel adaptasyon olarak değerlendirdi. Faragó, “Köpeklerin insanlarla kurduğu ilişki, doğada nadir görülen bir türler arası iletişim biçimi oluşturuyor. Onların seslerini anlamak, hem biyolojiyi hem psikolojiyi kapsayan karmaşık bir alan” ifadelerini kullandı.

KÖPEKLER KONUŞABİLİR Mİ?

Araştırma, köpeklerin konuşma ihtimalini farklı açılardan değerlendirdi. Faragó ve ekibi, insanların uzun yıllardır “konuşan köpek” fikrinden etkilendiğini ancak bunun bilimsel olarak mümkün olmadığını belirtiyor. Buna rağmen ekip, “Eğer köpekler insan diliyle iletişim kurabilseydi, bunun ciddi etik ve hukuki sonuçları olurdu” diyerek uyarıyor.