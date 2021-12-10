Araştırma: Bitter çikolata tüketenler daha mutlu

10 Aralık 2021 Cuma, 16:35

Birçoğumuz kendimizi kötü hissettiğimizde bir kalıp çikolataya uzanıyoruz, ancak yeni bir araştırmaya göre, birkaç kare bitter çikolata gerçekten ruh halimizi iyileştirebilir.

Kore'deki araştırmacılar, günde toplam 30 gram yüzde 85 bitter çikolata yiyen sağlıklı yetişkinlerin, içinde daha az kakao bulunan veya hiç çikolata yemeyen sağlıklı yetişkinlere kıyasla daha mutlu olduğunu açıkladı.

Seul Ulusal Üniversitesi Gıda ve Beslenme Bölümü araştırma makalelerinde, "Bitter çikolata, ruh halini değiştiren özellikleriyle uzun zamandır biliniyor" denildi.

Araştırma için üç hafta boyunca günde 30 gr yüzde 85 kakaolu çikolata, günde 30 gr yüzde 70 kakaolu çikolata tüketen veya hiç çikolata yemeyen 46 katılımcıyla çalıştı.

Katılımcıların ruh halleri, olumlu veya olumsuz ruh hallerini belirten 20 sıfattan oluşan psikolojik bir ölçek olan Olumlu ve Negatif Duygu Çizelgesi (PANAS) kullanılarak ölçüldü. Katılımcılardan her bir sıfat için duygularını bir (çok az veya hiç) ile beş (son derece) arasında derecelendirmeleri istendi.

BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI İLE BAĞLANTISI

Journal of Nutritional Biochemistry'de yayınlananan araştırmada, bitter çikolatanın ruh halini değiştiren etkileri ile bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için katılımcıların dışkıları da analiz edildi. Çalışma, bitter çikolata tüketiminin olumsuz ruh durumlarını önemli ölçüde azalttığını, yüzde 70 kakao grubundaki kişilerde değil, yüzde 85 kakao grubundaki kişilerde görmüştür. Dışkı örnekleri, bağırsak mikrobiyal çeşitliliğinin yüzde 85 kakao grubunda, kontrol grubuna göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterdi.

Yüzde 85'lik grupta, ruh halindeki olumlu değişikliklerle önemli ölçüde ilişkili olan bir tür bağırsak bakterisi olan Blautia'nın daha yüksek seviyeleri vardı. Araştırmacılar, yüzde 85'lik bitter çikolata tüketiminin ruh halini değiştiren etkisinin "bağırsak bakterilerinin çeşitliliği ve bolluğundaki değişikliklerin aracılık ediyor" olabileceğine işaret ediyor.

Çalışmalar, bakteri çeşitliliğinin azalmasının, inflamatuar bağırsak hastalığı, majör depresif bozukluk ve anksiyete bozukluğu dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara duyarlılığı artırdığını göstermiştir.

Yüksek kakao yüzdesine sahip çikolata ürünleri, daha az şeker, yağ ve renklendirici, hurma yağı gibi diğer katkı maddeleri içerirdikleri için, daha faydalı. 30 gram, süpermarketlerde bulabileceğiniz 100 gr'lık bir bitter çikolatanın yaklaşık üçte biri kadar. Çikolata üretiminde kullanılan kakao, lif, demir ve fitokimyasallar (bitkilerde bulunan ve bağışıklık sistemini desteklediği ve kanser, bunama, artrit, kalp hastalığı ve felç gibi hastalık riskini azalttığı bilinen güçlü kimyasal bileşikler) açısından zengin.