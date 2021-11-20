Şarap, çikolata ve kahve bilmecesi: Kalp sağlığı için iyi mi, kötü mü?

20 Kasım 2021 Cumartesi, 00:00

Dünyanın önde gelen kardiyologlarından İngiliz Prof Thomas Luscher, çikolata, kahve ve şarabın kalp sağlığına etkisi hakkında merak edilen soruyu yanıt verdi.

10 yıldan uzun bir süre European Heart Journal’ın editörlüğünü yapan Prof. Thomas Luscher, The Guardian’a verdiği görüşte, şarap, kahve veya çikolatanın kalbe iyi mi yoksa kötü mü geldiği noktasındaki merak edilen soruya cevabın 'basit bir evet veya hayırdan daha karmaşık' olduğunu ifade etti.

Sputnik Türkiye'nin aktardıuğına göre; dünya çapında düzenli olarak bir fincan kahve, bir kadeh şarap veya bir parça çikolatadan keyif alan çok sayıda insanı göz önüne alındığına dikkat çeken Luscher, her birinin artıları ve eksileri olduğunu ve bunların ne sıklıkta ve ne kadar tüketildiğine ve ayrıca kim tarafından tüketildiğine bağlı olarak değişebileceğini öne sürüyor.

GÜNDE DÖRT BARDAĞA KADAR KORUYUCU

Şarabın gerçekten bir zevk olduğunu ancak en iyisinin ortalama miktarda tüketilmek olduğunu ifade eden Luscher, bitter çikolatanın kardiyovasküler sisteme iyi geldiğini ve kahvenin zinde tutan özelliğinin yanı sıra günde günde dört bardağa kadar koruyucu olabildiğinin de altını çiziyor.

Kendisinin de günde birkaç bardak espresso içtiğini söyleyen Luscher, güzel bir kırmızı şarabı çok sevse de son zamanlarda haftada bir ya da iki kadeh tükettiğini ekledi.

Oxford Üniversitesi'nde kardiyovasküler tıp profesörü olan Prof Paul Leeson da hastalarının genel olarak kahve, çikolata ve şarap tüketiminden endişeli olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Kardiyoloji kliniğinde beni ziyaret eden hastalarım genellikle şarap, çikolata ve kahvenin onlar için kötü olacağını düşünüyorlar. Onlara durumun tam da böyle olmayabileceğini söylediğim zaman gözle görülür bir rahatlama yaşıyorlar."

DÜZENLİ EGZERSİZ ÖNEMLİ

British Heart Foundation'da tecrübeli bir diyetisyen olan Tracy Parker da kalp sağlığını korumak için ne kadar kahve, çikolata veya alkol tükettiğinizden ziyade sağlıklı bir yaşam tarzı önemli olduğunu belirterek, düzenli egzersiz yapmanın, sigarayı bırakmanın ve güzel yemek yemenin önemine dikkat çekti.