Araştırma: Çay ve kahve kanser hastalarının hayatta kalma şansını artıyor

Çay ve kahve içmenin, kanser hastaları üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği, bir araştırma ile kanıtlandı. İtalya merkezli bilim insanları, çay ve kahve tüketiminin kanserin ilerlemesini %24 oranında azalttığını açıkladı. Ancak bu araştırma, çayın kahveye göre daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu da gösterdi.

ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİ KANSERİN İLERLEMESİNİ YAVAŞLATABİLİR

İtalya'daki IRCCS Avrupa Onkoloji Enstitüsü'nden araştırmacıların liderliğindeki uluslararası bir çalışmada, çay ve kahve tüketiminin kanserin ilerlemesini %24 oranında azaltabileceği belirlendi. Bu çalışma, 1993 ile 2023 yılları arasında yapılan ve 40.000'den fazla kanser hastasını kapsayan 26 prospektif araştırmaya dayanmaktadır. Çalışmada, çay ve kahve tüketiminin kanserin nüksü, ilerlemesi ve ölümle olan ilişkisi incelenmiştir.

ÇAYIN KORUYUCU ETKİSİ DAHA BELİRGİN

Çalışmaya göre, çay ve kahve tüketiminin her ikisi de kanserin ilerlemesi üzerinde faydalı etkiler yaparken, çay, kahveye göre daha güçlü bir koruyucu etki göstermektedir. Araştırmacılar, "Çay ve kahve, kanser hücrelerinin büyümesini düzenleyen bazı metabolik yolları modüle etme potansiyeline sahip" diye yazdı. Özellikle kolorektal kanser ve meme kanseri üzerinde yapılan analizlerde çayın etkisi daha fazla belirginleşti.

KOLOREKTAL KANSER VE ÇAY: EN GÜÇLÜ KANIT

Araştırmanın bulgularına göre, çay ve kahve içmenin kolorektal kanser üzerindeki etkisi daha belirgindi. Kolorektal kanser, ABD'deki erkekler ve kadınlar arasında en yaygın üçüncü kanser türüdür. Bu çalışmada, çay ve kahve içenlerin kanserin ilerleme riskinde önemli bir azalma yaşadığı görülmüştür.