Kahve zevkiniz kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor
İnsan davranışları konusunda uzman Darren Stanton, kahve zevkinin kişilik hakkında ipuçları verdiğini açıkladı. Stanton, İngiliz Daily Mail gazetesine "maceracı ve güçlü" espresso sevenlerden, "kibirli" Flat White hayranlarına kadar, kahve zevklerinin kişilik hakkında verdiği ipuçlarını yorumladı.
Kahve, şüphesiz ki birçok kişi için hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Her sabah işe giden çalışanların, kendine vakit ayırmak isteyenlerin veya arkadaş buluşmalarının ilk akla geleni kahve oluyor.
İnsan davranışlarını inceleyen Darren Stanton, her bir
içecek seçiminin kişiliğimiz hakkında ne söylediğini açıkladı.
Sözcü’nün İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığına göre,
“maceracı ve güçlü” espresso sevenlerden “kibirli” Flat White hayranlarına
kadar, işte sıcak içeceklerin gizli anlamları…
FLAT WHITE
Flat White gibi güçlü bir kahve seviyorsanız, diğer
insanlardan biraz daha sofistike olduğunuzu düşünebilirsiniz. Stanton’a göre
Flat White sevenler sabit fikirli, kararlı, açık sözlü ve biraz da kibirli
olabilir…
LATTE
Stanton’a göre, latte içenler, ‘daha basit, komplike olmayan
şeyler seviyor’ yani o kadar maceracı değiller ve çok fazla risk almayı
sevmiyorlar. Daha yumuşak huylu, uyumlu ve hayatı akışına bırakan biriyseniz
latte düşkünü olabilirsiniz. Ama Stanton, bu kişileri biraz ‘sıkıcı’ olarak
niteliyor.
ESPRESSO
Eğer sıcak bir espresso olmadan güne başlayamıyorsanız
muhtemelen maceracı ve güçlü birisiniz. Stanton’a göre espresso seven insanlar
“karakter olarak güçlü ve ne istediklerini bilen tipler”. Davranış
uzmanı,’Espresso, hatta duble espresso içen birini tanımlamanın en iyi yolu,
muhtemelen bir bara girip bir kadeh viski ya da rom içen aynı türden
insanlardır.’
CAPPUCCINO
İnsan davranışı
uzmanı, cappuccinoyu tercih eden herkesin ‘latte içenlerden biraz daha
maceracı’ olduğunu ifade ederken, “Biraz daha fazlasını arıyorlar ve daha
eğlenceli sayılabilirler” dedi. Stanton’a göre, cappuccino sevenler yeni bir
beceriye sahip olabilecek veya ilgilendikleri yerleri ziyaret etmeye meraklı
insanlar. Ayrıca oldukça açık fikirli olmaları ve her zaman gülmeye hazır
olmaları da cabası…
PUMPKIN SPICED LATTE
Stanton’a göre
Balkabaklı Latte sipariş edenler ‘çok ilginç’ insanlar. Bu tür insanlar
trendleri takip ederken, genellikle sosyal medya üzerinden gösteriş yapmaya
meraklı olarak nitelendiriliyorlar. Stanton bu durumu, “Davranışsal bir bakış
açısından, bu sevilme ve kabul edilme ihtiyacından kaynaklanıyor” sözleriyle
açıklıyor.
BUZLU KAHVE
Stanton, yaz aylarında oldukça ferahlatıcı olmasına rağmen,
kışın buzlu kahve sipariş eden insanları ‘uyumsuzlar’ olarak nitelendiriyor –
ancak ‘mümkün olan en iyi anlamda’ diye de ekliyor. İnsan davranışı uzmanına
göre, ‘Onlar, özüne aykırı olan, potansiyel olarak kendileri için çalışan ve
kendi kurallarına göre oynayan insanlardır. Bazı durumlarda oldukça
inatçılardır. Yani yağmur yağdığında ısrarla dışarda durmak isteyebilirler’
MOCHA
Uzman, mocha’yı tüm kahveler arasında “en sevimli” olarak
nitelendirdiği için “oldukça ilginç” bir seçim olduğunu belirtiyor. “Görsel
olarak benzersiz olduğu için en çok fotoğrafı çekilen içeceklerden biri.
Instagram dostu bir içecek olduğu için muhtemelen bunu sipariş eden insanlar
dışa dönük, aşırı sosyal ve partilerin aranan isimleri…
AMERICANO
Stanton, Americano ve espresso sevenlerin birbirlerine
benzediklerini açıklarken ikisinin de ‘sabit fikirli’ olmaya yatkın olduğunu
öne sürdü. Americano’nun düşük kalorisi nedeniyle tercih eden kişileri ‘Bu
kişinin kendine bakan, onları kendi kendine yeterli kılan, aynı zamanda bencil
bir zihniyete sahip olma sınırında, kararlı, odaklanmış ve azimli bir birey
olduğunu söylüyor.’ sözleriyle tanımlıyor.
SICAK ÇİKOLATA
Stanton, sıcak çikolata sevenlerin kendine oldukça düşkün
olduğunu ve daha romantik insanlar olduğunu vurguluyor.
ÇAY
Stanton’a göre kahve yerine çay tercih eden insanlar daha sağduyulu. Çay seven insanların rutinlerine bağlı ve sabit fikirli oldukları ifade ediliyor.
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