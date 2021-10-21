Kahve zevkiniz kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor

21 Ekim 2021 Perşembe, 00:00

Kahve, şüphesiz ki birçok kişi için hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Her sabah işe giden çalışanların, kendine vakit ayırmak isteyenlerin veya arkadaş buluşmalarının ilk akla geleni kahve oluyor.

İnsan davranışlarını inceleyen Darren Stanton, her bir içecek seçiminin kişiliğimiz hakkında ne söylediğini açıkladı.

Sözcü’nün İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığına göre, “maceracı ve güçlü” espresso sevenlerden “kibirli” Flat White hayranlarına kadar, işte sıcak içeceklerin gizli anlamları…

FLAT WHITE

Flat White gibi güçlü bir kahve seviyorsanız, diğer insanlardan biraz daha sofistike olduğunuzu düşünebilirsiniz. Stanton’a göre Flat White sevenler sabit fikirli, kararlı, açık sözlü ve biraz da kibirli olabilir…

LATTE

Stanton’a göre, latte içenler, ‘daha basit, komplike olmayan şeyler seviyor’ yani o kadar maceracı değiller ve çok fazla risk almayı sevmiyorlar. Daha yumuşak huylu, uyumlu ve hayatı akışına bırakan biriyseniz latte düşkünü olabilirsiniz. Ama Stanton, bu kişileri biraz ‘sıkıcı’ olarak niteliyor.

ESPRESSO

Eğer sıcak bir espresso olmadan güne başlayamıyorsanız muhtemelen maceracı ve güçlü birisiniz. Stanton’a göre espresso seven insanlar “karakter olarak güçlü ve ne istediklerini bilen tipler”. Davranış uzmanı,’Espresso, hatta duble espresso içen birini tanımlamanın en iyi yolu, muhtemelen bir bara girip bir kadeh viski ya da rom içen aynı türden insanlardır.’

CAPPUCCINO

İnsan davranışı uzmanı, cappuccinoyu tercih eden herkesin ‘latte içenlerden biraz daha maceracı’ olduğunu ifade ederken, “Biraz daha fazlasını arıyorlar ve daha eğlenceli sayılabilirler” dedi. Stanton’a göre, cappuccino sevenler yeni bir beceriye sahip olabilecek veya ilgilendikleri yerleri ziyaret etmeye meraklı insanlar. Ayrıca oldukça açık fikirli olmaları ve her zaman gülmeye hazır olmaları da cabası…

PUMPKIN SPICED LATTE

Stanton’a göre Balkabaklı Latte sipariş edenler ‘çok ilginç’ insanlar. Bu tür insanlar trendleri takip ederken, genellikle sosyal medya üzerinden gösteriş yapmaya meraklı olarak nitelendiriliyorlar. Stanton bu durumu, “Davranışsal bir bakış açısından, bu sevilme ve kabul edilme ihtiyacından kaynaklanıyor” sözleriyle açıklıyor.

BUZLU KAHVE

Stanton, yaz aylarında oldukça ferahlatıcı olmasına rağmen, kışın buzlu kahve sipariş eden insanları ‘uyumsuzlar’ olarak nitelendiriyor – ancak ‘mümkün olan en iyi anlamda’ diye de ekliyor. İnsan davranışı uzmanına göre, ‘Onlar, özüne aykırı olan, potansiyel olarak kendileri için çalışan ve kendi kurallarına göre oynayan insanlardır. Bazı durumlarda oldukça inatçılardır. Yani yağmur yağdığında ısrarla dışarda durmak isteyebilirler’

MOCHA

Uzman, mocha’yı tüm kahveler arasında “en sevimli” olarak nitelendirdiği için “oldukça ilginç” bir seçim olduğunu belirtiyor. “Görsel olarak benzersiz olduğu için en çok fotoğrafı çekilen içeceklerden biri. Instagram dostu bir içecek olduğu için muhtemelen bunu sipariş eden insanlar dışa dönük, aşırı sosyal ve partilerin aranan isimleri…

AMERICANO

Stanton, Americano ve espresso sevenlerin birbirlerine benzediklerini açıklarken ikisinin de ‘sabit fikirli’ olmaya yatkın olduğunu öne sürdü. Americano’nun düşük kalorisi nedeniyle tercih eden kişileri ‘Bu kişinin kendine bakan, onları kendi kendine yeterli kılan, aynı zamanda bencil bir zihniyete sahip olma sınırında, kararlı, odaklanmış ve azimli bir birey olduğunu söylüyor.’ sözleriyle tanımlıyor.

SICAK ÇİKOLATA

Stanton, sıcak çikolata sevenlerin kendine oldukça düşkün olduğunu ve daha romantik insanlar olduğunu vurguluyor.

ÇAY

Stanton’a göre kahve yerine çay tercih eden insanlar daha sağduyulu. Çay seven insanların rutinlerine bağlı ve sabit fikirli oldukları ifade ediliyor.