Araştırma: Erkek sürücülerin 'yayalara çarpma' ihtimali, kadınlara göre 3 kat fazla

10 Ekim 2022 Pazartesi, 13:38

Guardian, 2020 ve 2021'nin ilk yarısındaki resmi kaza verilerini niceledi. 18 aylık dönemde 4 bin 363 erkek, yayaların yaralandığı veya yaşamını yitirdiği kazalara karıştı. Kadın sürücülerde bu sayı 1473 oldu.

Erkek sürücüler her 10 metrede 2,8, kadınlar 1,4 ciddi kazaya karıştı.

ERKEK SÜRÜCÜLERİN ÖLDÜRME İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Guardian, karşılaştırılabilir verilerin kaydedilmeye başlandığı 2002'den beri erkek sürücülerin yayaları yaralama veya öldürme ihtimalinin daha yüksek olduğunu yazdı.

2010'da erkek sürücünün yayalarla karışma ihtimali kadınlara göre 2,2 kat fazlayken, 2021'in ilk yarısında bu oran 2,8 katına çıktı.

Ayrıca direksiyonun başında erkekler olduğunda, yayaların hafif yaralanmadan ziyade ölme veya ağır yaralanma olasılığının kadınlara göre daha fazla olduğu belirlendi. Haberde bu farkın kısmen kamyonet veya otobüs gibi farklı araçların kullanılmasından kaynaklanabileceğine dikkat çekildi.

ERKEKLERİN KAZADA 'ÖLME' İHTİMALİ DE YÜKSEK

Erkeklerin trafik kazalarında ölme ihtimali de daha yüksek. Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre geçen sene kazalarda hayatını kaybedenlerin yüzde 78'i erkekti.

Yol güvenliği için çalışmalar yapan dernek Brake'in 2020'de yaptığı bir anket, erkeklerin hız sınırının üzerinde araç kullanma ihtimalinin kadınlara göre üç kat fazla olduğunu göstermişti.

Brake Müdürü Mary Williams, erkeklerin trafikte risk alma ihtimalinin daha fazla olduğunu söyledi:

"Bir aracın direksiyonuna geçtiğinizde, bir ölüm makinesinden sorumlu olursunuz."