Araştırma: Ev işlerinde adaletsizlik kadınların cinsel isteğini azaltabiliyor

Ev işleri ve aile içi sorumlulukların paylaşımı uzun yıllardır toplumsal cinsiyet tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Son yayımlanan bir araştırma ise bu durumun romantik ilişkiler üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Bulgulara göre, ev işlerinin büyük bölümünü üstlenen kadınlar zamanla daha düşük cinsel istek duyduklarını ve ilişkilerinden daha az memnun olduklarını bildiriyor.

ARAŞTIRMA EV İÇİ İŞ BÖLÜMÜNE ODAKLANDI

Bilimsel dergi Archives of Sexual Behavior'da yayımlanan araştırma, ev içi emeğin eşit olmayan dağılımının kadınların duygusal ve cinsel yaşamlarını nasıl etkilediğini inceledi.

Araştırmacılar, ev işlerinin büyük kısmını tek başına üstlenen kadınların yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik açıdan da önemli bir yük altında kaldığını belirledi. Çalışma sonuçları, bu durumun zaman içinde ilişki dinamiklerini etkileyebildiğini gösterdi.

SORUN YALNIZCA YORGUNLUK DEĞİL

Araştırmaya göre ev işlerinin cinsel istek üzerindeki etkisi yalnızca fiziksel yorgunluktan kaynaklanmıyor. Uzmanlar, asıl belirleyici unsurun "zihinsel yük" olduğunu vurguluyor.

Zihinsel yük; evin ihtiyaçlarını takip etmek, yapılacak işleri planlamak, organizasyonu sağlamak ve günlük sorumlulukları sürekli akılda tutmak gibi görünmeyen görevleri kapsıyor. Araştırmacılara göre bu durum zamanla stres, tükenmişlik hissi ve adaletsizlik algısına yol açabiliyor.

İLİŞKİ MEMNUNİYETİNİ DE ETKİLİYOR

Çalışma sonuçları, ev içi emeğin eşitsiz paylaşılmasının yalnızca cinsel isteği değil, genel ilişki memnuniyetini de etkileyebileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, partnerler arasında adalet duygusunun zedelenmesinin duygusal yakınlığı azaltabileceğini ve bunun da ilişki kalitesine yansıyabileceğini ifade ediyor. Özellikle sorumlulukların tek taraflı üstlenildiği ilişkilerde kadınların daha yüksek düzeyde stres yaşadığı belirtiliyor.

KÜÇÜK GÖREVLER BÜYÜK BİR YÜK OLUŞTURABİLİYOR

Uzmanlara göre ev işleri denildiğinde genellikle temizlik, yemek veya çamaşır gibi görünür görevler akla geliyor. Ancak araştırma, görünmeyen planlama süreçlerinin de en az fiziksel işler kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Çocukların ihtiyaçlarını takip etmek, alışveriş planlamak, ev düzenini organize etmek ve günlük yaşamın aksamasını önlemek için yapılan zihinsel çaba, uzun vadede ciddi bir yük oluşturabiliyor.

UZMANLAR EŞİT PAYLAŞIMIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Araştırmacılar, sağlıklı ilişkilerde yalnızca fiziksel işlerin değil, zihinsel sorumlulukların da paylaşılması gerektiğini vurguluyor. Ev içi yükün dengeli dağıtılmasının hem bireysel iyi oluşu hem de çiftlerin ilişki kalitesini olumlu yönde etkileyebileceği belirtiliyor.

Çalışma, modern ilişkilerde ev içi emeğin görünmeyen boyutlarının daha fazla dikkate alınması gerektiğini ortaya koyarken, eşit iş bölümünün yalnızca günlük yaşamı değil, çiftlerin duygusal ve cinsel yaşamını da etkileyebileceğine işaret ediyor.