Araştırma: Menüde bitki bazlı yemekler baskınsa 'et' yemek akla gelmiyor
Britanya'nın Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre et yiyenlerin, vejetaryen veya vegan yemeklerin ağırlıkta olduğu menü sunulduğunda bitki bazlı yemekler yemeyi tercih ettiği ortaya çıktı. Söz konusu araştırma, Uluslararası Davranışsal Beslenme ve Fiziksel Aktivite Dergisi'nde (International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity) yayımlandı.
Oxford araştırmasına göre kırmızı et bağımlıları önlerine daha fazla vejetaryen seçenek konulduğunda et yemeden durabiliyor. Örneğin araştırmanın üniversite kafeteryası ayağında, vejetaryen seçeneklerin et seçeneklerinden fazla olduğu durumlarda, et yemeklerinin satışlarının önemli ölçüde düştüğü ortaya çıktı.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; yaşları 18-98
arasında değişen 2 bin 201 kişiyle yürütülen araştırmada, mevcut seçeneklerin dörtte
üçünü vejetaryen yemekler oluşturduğunda, katılımcıların vejetaryen yemek seçme
olasılığının iki kat arttığı saptandı.
"DAHA AZ ET SEÇMEYE TEŞVİK ETMENİN ETKİLİ BİR YOLU"
Araştırmanın dört yazarından biri olan Dr. Brian Cook,
"Bu, seçme özgürlüğünü kısıtlamadan insanları daha az et seçmeye teşvik
etmenin etkili bir yolu olabilir" dedi.
Araştırmanın çevrim içi anket ayağında, et yiyicilere
rastgele dört öğünün resimleri verilerek en çok hangisini yemek istedikleri
soruldu. Seçenekler yarı et, yarı vejetaryen, bir vejetaryen seçenekle üç et
yemeği, bir et seçeneğiyle üç bitki bazlı yemekti. Vejetaryen seçenekler dörtte
ikiden dörtte üçe yükseldiğinde, insanların birini seçme olasılığı 2.4 kat
arttı.
“Et içermeyen daha fazla seçeneğe sahip olmak, onları normalleştirmeye
yardımcı oluyor" değerlendirmesinde bulunan Dr. Cook, bu sunumun
'insanların vejetaryen bir seçeneğin kabul edilebilir ve normal bir seçim
olduğunu anlamalarına yardımcı olduğu' yorumunu yaptı.
ET YEMEKLERİNİN SATIŞLARI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ
Dört yemek seçeneğinden üçü vejetaryen olduğunda, katılımcıların
yüzde 48'inin vejetaryen yemeği seçtiğini tespit eden araştırmanın üniversite
kafeteryası ayağı da benzer sonuç verdi. Vejetaryen seçeneklerin sayısı et
bazlılardan daha fazla olduğunda, et yemeklerinin satışları önemli ölçüde düşüş
gösterdi.
Araştırmanın üçüncü ayağı depolar ve fabrikalar dahil olmak üzere işyeri kafeteryalarında gerçekleştirildi. 10 tesisin verilerine göre aynı taktik uygulandığında bitki bazlı yemek yemeye yüzde 5'lik geçiş oldu.
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