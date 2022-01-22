Araştırma ortaya koydu: Bitter çikolata kanserle mücadeleye yardım ediyor
Yapılan bir araştırmada bitter çikolatanın içeriğinde magnezyum bulunduğu belirtilerek, magnezyumun da vücudun bağışıklık tepkisini güçlendirmede kilit role sahip olduğunun altı çizildi. Daha önce de Seul Üniversitesi araştırması, günde üç kez 10 gramlık yüzde 85 bitter çikolata yemenin, kişileri daha mutlu yapacağını ortaya koymuştu.
Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, bitter çikolata tüketmenin kanserle mücadeleye yardımcı olduğunu ortaya koydu.
Çikolatanın içerisindeki magnezyumun vücudun bağışıklık tepkisini güçlendirmede kilit rol üstlendiğini belirten bilim insanları, insan vücudunun kanserle mücadeledeki temel silahı olan 'T hücrelerinin' yalnızca magnezyum bakımından zengin olan ortamlarda etkili olduğunu tespit etti.
Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; magnezyum bitter çikolatanın yanı sıra, yeşil sebzelerde, kepekli ekmekte, fındıkta, avokadoda ve esmer pirinçte de bulunuyor.
KLİNİK OLARAK TEST EDİLECEK
İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christoph Hess, konuya ilişkin açıklamasında, "Bunu klinik olarak hastalar üzerinde gözlemleyip doğrulayabilmek için tümörlerdeki magnezyumu hedeflenen bir şekilde artırmanın yollarını arıyoruz" dedi.
'MAGNEZYUM DÜZEYİ YETERSİZ OLAN HASTALARDA, İMMÜNOTERAPİ TEDAVİSİ DAHA AZ ETKİLİ'
Cell dergisinde yayınlanan makalede yer verilen araştırma sonuçları, gerçek kanser hastalarından elde edilen ve bu teoriyi destekleyen verileri de içeriyordu. Buna göre, kanlarında magnezyum düzeyi yetersiz olan hastalarda, kansere karşı immünoterapi tedavisinin daha az etkili olduğu görüldü.
Beslenme uzmanı Sarah Brookes, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bitter çikolata yalnızca lezzetli olmakla kalmıyor, aynı zamanda oldukça sağlıklı. Magnezyum açısından zengin, bu da onu mükemmel bir atıştırmalık haline getiriyor. Çoğu insan magnezyum bakımından zayıftır ve yeterince magnezyum tüketmek stres, uyku, endişe ve rahatlamaya yardımcı olabilir. Bitter çikolata ayrıca demir, bakır, potasyum, kalsiyum ve fosforun yanı sıra lif, antioksidanlar ve genel bağırsak sağlığınız için faydalı olan polifenoller ve flavanoller gibi bitki bileşikleri bakımından da zengindir. Bu noktada önemli olan, ham kakao içeriğinin yüzde 70'in üzerinde olduğu çikolataları tercih etmek. Kakao tozu ile sıcak çikolata gibi içecekler de yapabilirsiniz.”
Video Haberler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- 'Bitter çikolata kanserle mücadeleye yardım ediyor'
- Ricky Gervais neden Oscar'ı sunamayacağını açıkladı
- Akciğer sağlığı için 10 önemli gıda
- Mucizenin ta kendisi! Muazzez İlmiye Çığ
- ‘Her şey sayıdır!’
- Memur ve emeklileri ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
- Kriz iyice tırmanacak: Rusya’nın talebine NATO’dan ret!
- Çocuk edebiyatı çevirisinde Doğu’dan esen rüzgar!
- Okumak, yazmak üzerine aforizmalar (V)
- OHAL İşlemleri İnceleme Komsiyonu için karar