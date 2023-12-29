Araştırma ortaya koydu: Türk halkının yüzde 86,6’sı yılbaşını evde geçirecek

Yayınlanma: 29.12.2023 - 17:40

Güncelleme: 29.12.2023 - 17:40

Özel bir araştırma şirketinin Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada, katılımcıların yüzde 56,8’i yılbaşını kutlamayacağını ifade ederken; yüzde 43,2’si yılbaşını kutlayacağını söylüyor.

TÜRK HALKI YILBAŞINDA EVDE OLACAK

Araştırma sonuçlarına göre yılbaşı kutlamalarının yüzde 86’sının evde olacağı görülüyor. Dışarıda kutlayacağını ifade edenler ise yüzde 13,4 oranına sahip durumda. Yılbaşı kutlaması yapacakların yüzde 61,5’i yanında ailesinin olmasını istiyor.

Yüzde 25,4’ü yılbaşını akrabalarıyla birlikte karşılamayı düşünürken, yüzde 5,7’si sevgilisi/arkadaş grubu ile kutlamayı tercih ediyor. Yüzde 4,3’ü yalnızca arkadaşlarıyla birlikte, yüzde 2,6’sı da sadece sevgilisiyle, yüzde 0,4’ü ise tek başına kutlayacağını belirtiyor.

Evinde kutlayanların yüzde 55’i, yılbaşı akşamını TV’de eğlence programları izleyerek geçireceğini ifade ediyor. Yılbaşını sevdikleriyle sohbet ederek geçirmeyi planlayanlar yüzde 31,5 oranına sahipken, oyun oynayarak kutlayacaklar ise yüzde 12,2. En az tercih edilen etkinlikler arasında yüzde 1,1 ile film/dizi izleyecekler, yüzde 0,2 ile uyuyarak girecekler bulunuyor.

Yılbaşında hediyeleşme geleneğinin Türkiye’deki iz düşümü ise şu şekilde; yılbaşı kutlayanların yüzde 68,2’si yılbaşında hediyeleştiğini belirtirken, yüzde 31,8’i ise bugüne özel bir hediyeleşme gerçekleştirmediklerini söylüyor.

TÜRKİYE’NİN YILBAŞI SOFRA MENÜSÜ: TAVUK, PASTA, KURUYEMİŞ

Araştırma sonuçlarına göre yılbaşı kutlayanların sofralarını hindi yerine yüzde 51,2 ile tavuk süslüyor. Diğer seçenekler ise sırasıyla şu şekilde; yüzde 38,9’u et, yüzde 5,5’i balık, yüzde 4,3’ü ise hindi.

Araştırmaya göre, Türk halkının yılbaşı sofrasındaki favori tatlısı yüzde 41,8 ile pasta. Pastayı yüzde 28,2 ile kabak tatlısı takip ederken, geleneksel Türk tatlılarından biri olan baklava ise yüzde 20,8 ile sofralardaki yerini alıyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 7,4’ü kuru pasta derken, yüzde 1,8’i de sofrasında helvayı tercih ediyor.

Areda Survey, yemek ve tatlıların yanında katılımcılara favori yılbaşı atıştırmalığını da sordu. Araştırma sonuçlarında yüzde 64,7 ile kuruyemiş ilk sırada yer alıyor. Yüzde 18,4 ile cips ikinci, yüzde 16,9 ile patlamış mısır üçüncü sırada tercih ediliyor.

2024’TEN EN ÇOK SAĞLIK, HUZUR VE PARA BEKLENİYOR

Yeni yıldan beklentilerin de sorulduğu araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 48,1’i sağlık, yüzde 33,9’u huzur ve yüzde 28,7’si para istiyor.

Diğer beklentiler ise şu şekilde; 20,7 ile mutluluk, yüzde 16 ile barış, yüzde 6,8 ile seyahat, yüzde 5,1 ile yeni bir iş, yüzde 4,9 ile özgüven, yüzde 4,8 ile akademik başarı, yüzde 4,6 ile evlilik, yüzde 3,1 ile sosyal başarı, yüzde 3 ile saygınlık, yüzde 1,1 ile yeni bir dil öğrenmek ve yüzde 0,8 ile statü kazanmak. Ayrıca katılımcıların yüzde 12’si yeni yıldan bir beklentisinin olmadığını belirtiyor.

Yılbaşı denince akla gelenlerde ilk sırada yüzde 43,4 ile yılbaşı ağacı yer alıyor.

Diğer akla gelenler ise sırasıyla; yüzde 28,4 ile milli piyango, yüzde 21,7 ile Noel Baba, yüzde 13,7 ile kuruyemiş, yüzde 12,6 ile kırımızı/yeşil renkleri, yüzde 12,5 ile hindi, yüzde 7,2 ile kar küresi, yüzde 6,3 ile kokina, yüzde 2,3 ile yılbaşı indirimleri, yüzde 0,8 ile yapay kar ve yüzde 0,1 ile de kurabiye canavarı.

TÜRK HALKININ YÜZDE 56,2’SİNİN YILBAŞINI KUTLAMAMA NEDENLERİ

Araştırmada yılbaşını kutlamayacağını ifade eden yüzde 56,2’lik kesime kutlamama nedenleri de soruldu. Alınan yanıtlara göre ilk sırada yüzde 50,5 ile yılbaşı kutlamayı inancına uygun bulmayanlar, ikinci sırada yüzde 34 ile yılbaşı kutlamayı anlamsız bulanlar yer alıyor.

Üçüncü sırada yüzde 32,6 ile alınan şehit haberlerinden dolayı bu yıl yılbaşı kutlaması yapmayacağını belirtenler bulunuyor. Dördüncü sırada yüzde 24,5 ile Filistin’de yaşananlardan dolayı yılbaşını kutlamama kararı aldığını belirtenler bulunmakta. Diğer cevaplarda ise yüzde 20,9 ile maddi nedenler ve yüzde 19,4 ile geleneklere aykırı görülmesi yer alıyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde bin 100 kişinin katıldığı ve 26 – 29 Aralık tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile gerçekleştirildi.