Japonya'nın Ay'ı araştırma aracı SLIM, Ay fotoğraflarını gönderdi
Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na ait olan SLIM uzay aracından ilk Ay kareleri geldi.
Ay'ı araştırmak için geliştirilen Moon Sniper takma adlı SLIM, hafta başında Ay yörüngesine başarılı şekilde girmişti. Açıklamada, "Yörünge değişimi planlandığı gibi gerçekleşti ve sondanın koşullarında olağandışı bir şey yok." ifadesine yer verilen araçtan ilk görüntüler geldi.
25 Aralık'ta Ay yörüngesine yerleşen SLIM, X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM)ile 6 Eylül'de fırlatılmıştı.
Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan uzay aracının 19 Ocak'ta Ay'a iniş yapması bekleniyor. İşte çekilen görseller:
SLIM?16?51?????????????????????????????????!— ????????SLIM (@SLIM_JAXA) December 25, 2023
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#SLIM #JAXA #????—? pic.twitter.com/TeuB8OD3LF
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