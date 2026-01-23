Araştırma ortaya koydu: Köpek sahibi olanlar daha az demans oluyor

Tokyo Metropolitan Institute for Geriatrics and Gerontology tarafından yürütülen bir araştırma, köpek sahibi olmanın 65 yaş ve üzerindeki bireylerde demans riskini yaklaşık yüzde 40 oranında düşürdüğünü gösterdi.

Çalışmada, kedi sahipliği ile demans riski arasında ise anlamlı bir ilişki saptanmadı.

DİKKAT ÇEKİCİ BAĞ

11 bini aşkın kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, katılımcıların yaş, cinsiyet, sağlık durumu ve sosyo-demografik özellikleri gibi etkenler dikkate alınarak kapsamlı bir analiz yapıldı. Sonuçlar, köpek sahipliği ile bilişsel gerileme riskinin azalması arasında dikkat çekici bir bağ bulunduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, köpek sahibi olmanın sağladığı koruyucu etkinin büyük ölçüde günlük yaşam alışkanlıklarından kaynaklandığını belirtti. Düzenli köpek gezdirmenin fiziksel hareketliliği artırdığı, bakım sorumluluğunun günlük rutini yapılandırdığı ve dış ortamda geçirilen sürenin sosyal temasları güçlendirdiği ifade edildi.

Bu faktörlerin beyin faaliyetlerini canlı tutarak bilişsel sağlığı desteklediği değerlendirildi.

T24'ün aktardığı habere göre; araştırma sonuçlarının, yaşlanma sürecinde aktif yaşamın önemine işaret eden bilimsel çalışmalarla uyumlu olduğu vurgulandı.

Hareketli bir yaşam, sosyal etkileşim ve düzenli alışkanlıkların beyin sağlığını korumada etkili olduğu belirtilirken, köpek sahipliğinin bu alışkanlıkları teşvik eden destekleyici bir unsur olduğu kaydedildi.