Araştırma ortaya koydu: 'Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor'

06 Şubat 2022 Pazar, 00:00

ABD merkezli Seattle Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, sivrisineklerin koku alma duyusunu inceleyen bir çalışma yürüttü.

Sputnik Türkiye'nin Independent gazetesinden aktardığına göre, çalışmada, sivrisineklerin insan nefesinden karbondioksit kokusu aldıklarında belirli renklere doğru uçtuğunun, insan derisinden, genel pigmentasyondan bağımsız olarak sivrisineklerin gözlerine güçlü kırmızı-turuncu renkte bir sinyal yayıldığının tespit edildiği bildirildi.

Sivrisineklerin yeşil, mor, mavi ve beyaz renkleri göz ardı ettiği, kırmızı, turuncu ve siyah renklere yöneldiği ifade edildi.

'SİVRİSİNEKLERDEN KAÇINMAK, KIYAFET SEÇİİYLE MÜMKÜN'

Bilim insanları yeşil, mor, mavi ya da beyaz renkli kıyafetlerin sivrisinekler tarafından ısırılmayı engellediğini, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sivrisineklerden kaçınmanın doğru kıyafet seçimiyle mümkün olabileceğini kaydetti.