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Araştırma sessiz tehlikeyi göz önüne serdi: Uçuk virüsü Alzheimer riskini yüzde 80 artırıyor

Araştırma sessiz tehlikeyi göz önüne serdi: Uçuk virüsü Alzheimer riskini yüzde 80 artırıyor

21.05.2025 14:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Araştırma sessiz tehlikeyi göz önüne serdi: Uçuk virüsü Alzheimer riskini yüzde 80 artırıyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, halk arasında uçuk olarak bilinen HSV-1 virüsüne sahip kişilerin Alzheimer’a yakalanma riskinin neredeyse iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Halk arasında sıkça görülen ve genellikle zararsız kabul edilen uçuk virüsü (HSV-1), aslında çok daha büyük bir riski beraberinde getiriyor olabilir. ABD’de yürütülen yeni bir çalışmaya göre bu virüsü taşıyan bireylerin Alzheimer’a yakalanma riski %80 oranında daha yüksek.


VİRÜS ALZHMEIMER'A BENZER HASAR BIRAKIYOR

Seattle’daki Washington Üniversitesi ve ilaç firması Gilead Sciences tarafından yürütülen araştırma, 344 binden fazla Alzheimer hastasıyla aynı sayıda sağlıklı bireyin verilerini karşılaştırdı. Sonuçlar, HSV-1 tanısı almış Alzheimer hastalarının oranının (%0,44), sağlıklı bireylerdeki oranın (%0,24) neredeyse iki katı olduğunu gösterdi.

ANTİVİRAL TEDAVİSİ RİSKİ DÜŞÜRÜYOR

Araştırmada dikkat çeken diğer bir bulgu ise antiviral ilaç tedavisi gören bireylerde Alzheimer’a yakalanma riskinin %17 daha düşük olması. Bu durum, antiviral ilaçların virüsün beyin üzerindeki etkilerini baskılayabileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlar bu sonucun tedaviye dair net bir öneride bulunmak için yeterli olmadığını belirtiyor.

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