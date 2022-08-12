Arctic Monkeys üyeleri, Beyoğlu'nda bakkal tarafından kovuldu

12 Ağustos 2022 Cuma, 09:25

İngiliz rock grubu Arctic Monkeys salı günü İstanbul’da konser verdi. Konser sonrası İstanbul'dan ayrılmayan grup üyelerinden Jamie Cook ve Nick O'malley Asmalımescit'te bir mekana gitti.

TV100’de yer alan habere göre; mekânın dışında bulunan bakkalın önünde geçen ekip üyeleri içki şişelerini bakkalın önüne koyup kapısında sohbet edince ortalık karıştı.

BAĞIRARAK KÜFÜR ETTİ

Dükkanından çıkan Bakkal ekip üyelerine saldırdı. Önce tepkisini şişeleri çöpe fırlatarak veren sinirli esnaf daha sonrasında grup üyelerinin sözlü cevabı karşısında İngilizce bağırarak küfür etmeye başladı.

ÜNLÜ OLDUKLARI HATIRLATILDI, 'FARK ETMEZ' DEDİ

Grup üyelerini bakkalın önünden kovan sinirli esnaf dünyaca ünlü star olduklarının hatırlatılması üzerine 'fark etmez' yanıtını verdi.

Şaşkınlığını gizleyemeyen İngiltere'nin en ünlü müzik grubu üyeleri çareyi mekâna girmekte buldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir süre daha sohbet eden grup üyeleri daha sonra İstiklal Caddesi'ne çıktı.

Gidecekleri yeri karıştıran ekip geri dönerek Asmalı Mescit sokaklarında gözden kayboldu. Geriye ise akıllarda bakkalın grubu kovma görüntüleri kaldı. O anlar, sosyal medyada da gündem oldu.

5 GRAMMY ADAYLIĞI VAR

Dünyaca ünlü olan İngiliz grubunun İngiltere’nin en prestijli müzik ödülü olan 1 adet Merkür ödülü, dünyanın en prestijli müzik ödülü olan Grammy'de ise 5 adaylığı ve farklı dallarda sayısız ödülü bulunuyor.

En çok bilinen parçası Do I Wanna Know 1.4 milyar YouTube da izlenmesi bulunuyor.

Spotify da ise aynı parça 1,4 milyar diğer parçaları ise 500 milyon dinlenmenin üzerinde bulunarak kendi rekorlarını koruyor.