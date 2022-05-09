Arda Kardeşler kimdir?

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:52

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988'de Bursa'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, aynı zamanda kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşi.

Hakemlik kariyerine 2009'da başladı. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıktı. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev aldı. 1988 doğumlu Arda Kardeşler Uludağ Üniveritesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu; Endüstri Mühendisliği alanında ise Yüksek Lisans yaptı.

Aslen Bursalı olan Arda Kardeşler, 2009 yılında hakemliğe adım atarak ilk profesyonel karşılaşmasını 1 Eylül 2013 tarihinde yönetti. Süper Lig'de 2015 ve 2016 sezonunda görev alan Arda Kardeşler'in babası eski Bursasporlu Milli kaleci Eser Kardeşler.

Kardeşi Erce Kardeşler Altınordu Spor takımının kaleciliğini, babası ise Niğde Belediyespor takımının teknik direktörlük görevini üstlendi.

5 sene Mühendis olarak çalışan Arda, günümüzde profesyonel hakem olarak kariyerini sürdürüyor. 2016 yılında Zuhal Varol ile evlendi.